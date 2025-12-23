Bakanlar Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam’a gitti. Ankara, teröristlere “İsrail’e güvenmeyin, tek şansınız Suriye’ye entegre olmak” dedi. Bakan Fidan, İsrail’in istikrara zarar verdiğini dile getirip “SDG-İsrail iş birliği entegrasyonu uzatıyor” ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN - Terör örgütü SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu için gözler Şam’a çevrilmişken son bir ay içinde Ankara’dan Suriye’ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi. 5 Aralık’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Aralık’ta da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Şam’da temaslarda bulunurken, dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye'de

Şam Uluslararası Havalimanı’nda karşılanan Türk heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Seleme ile görüştü. Suriye hükûmeti ve SDG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatı sürecindeki son durumun masaya yatırıldığı görüşmelerde, üç isim muhataplarıyla sahadaki son durumu ve muhtemel yeni yol haritalarını görüştü. Öte yandan, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da ziyaret sebebiyle Şam’a gitti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye'de

İSRAİL İLE YÜRÜYORLAR

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Şam’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başta ikili ilişkiler olmak üzere çok geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını dile getiren Fidan, bölgesel güvenlik ve Suriye’nin istikrarına yönelik tehditleri ele aldıklarını ifade etti. Fidan, Suriye’nin istikrarının Türkiye’nin istikrarı demek olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için fevkalade önemli bir konu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye'de

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili konuyu da masaya yatırdıklarını belirten Fidan “(SDG’nin) Çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Burada tabii bunun sebepleri üzerinde de konuştuk. Orada SDG’nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte” diye konuştu.Fidan, diğer taraftan son bir senede gerçekten çok büyük ilerleme sağlandığına işaret ederek, bunun için emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek gerektiğini dile getirdi. İstikrar ve güvenlik konusunda büyük bir ilerleme olduğuna dikkati çeken Fidan, ABD Senatosunun Suriye’ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası’nı yürürlükten kaldırmasıyla artık yatırımların bu ülkeye gelecek olmasının da büyük avantaj olduğunu vurguladı.

Fidan, bu konuda başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Washington yönetimine ayrıca teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek “Sezar Yasası’nın kaldırılması bölge istikrarına yapılacak büyük bir katkı. Ben Suriye’deki kardeşlerimizin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası