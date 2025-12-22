Şam’a entegre olmak için 9 günü kalan terör örgütü, İsrail’in aklıyla süreci 10 Mart’a kadar uzatmaya çalışıyor.

Yeşim Eraslan / ANKARA - “Terörsüz Türkiye” sürecinde komisyonun raporu beklenirken, Suriye’de SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatında verilen süre yıl başında doluyor. İmzaların atılmasından bu yana görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmezken Şam yönetimini çok da dikkate almayan SDG, İsrail’in de desteğiyle geçtiğimiz 9 aylık süre içinde Suriye’nin kuzeyinde sık sık ordu ile çatışmalara girdi. Gelişmeleri yakından takip eden Ankara’nın art arda net mesajlar verdiği terör örgütü SDG/YPG’nin süreci uzatabilmek için bahaneler üretmeye çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, mutabakat metninde, entegrasyon sürecinin en geç bu yılın sonuna kadar tamamlanması gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen SDG, “Mutabakat gibi anlaşmaların sürelerinin bir yıl olduğu” görüşünün ardına saklanarak süreci 10 Mart 2026’ya kadar uzatmaya çalışıyor. 10 Mart’ta varılan anlaşmada öngörüldüğü gibi, SDG’nin yıl sonuna kadar ordu ve diğer devlet kurumlarına tam entegrasyonunun sağlanması beklenmiyor. Ancak Türkiye yıl sonuna kadar somut bir adımın atılması gerektiğinin altını çiziyor. Gelişmeleri yakından izleyen Ankara’dan ‘acele edilmesi’ uyarıları sonrasında SDG’nin 31 Aralık’a kadar entegrasyon konusunda birkaç küçük adım atarak süreci uzatma yoluna gidebileceği belirtiliyor.

SDG’nin, arkasında İsrail’in yer aldığı bölgesel bir krize umut bağladığının farkında olan Türkiye ve Suriye, ortak operasyon dahil her seçeneği gündemde tutuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası