Arkeologlar, yüzyıllar boyunca modern zamanlardan çok önceleri gelişmiş bir medeniyetin olmadığını savundular. Bağımsız araştırmacı Matthew LaCroix ise antik eserlerdeki geometri, sembolizm ve abide tasarımından yola çıkarak “kayıp bir medeniyete dair paradigma değiştiren deliller” ortaya çıkardığını iddia ediyor.

LaCroix’e göre bu gelişmiş medeniyetin izleri 38.000 ila 40.000 yıl öncesine dayanıyor ve en net örnekler, Türkiye’de Van Gölü civarında bulunuyor.

Kayıp medeniyetin antik taşlara oyulmuş tekrarlayan dev T şekilleri, üç boyutlu girintiler ve basamaklı piramitlerle kendisini gösteren izleri, Van’dan Kamboçya, Mısır hatta Güney Amerika’da Bolivya ve Peru’ya kazar uzanıyor.

LaCroix, en belirgin antik örneklerin Van’ın Ayanıs bölgesiyle Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer alan Çavuştepe Kalesi ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 2 bin 300 rakımda bulunan Kef Kalesi’nde görüldüğünü belirtti.

AYNI MİMARİ DÜZEN

LaCroix, Van Gölü civarındaki mimari düzenin Bolivya’daki Tiwanaku ve Puma Punku’da da görüldüğünü söyledi. “Tiwanaku’da bulunan Acapana Piramidi’nin tapınak planı, tasarımlardaki taşın şekliyle ve tapınak planıyla bire bir aynıdır” diyen LaCroix, “Puma Punku’nun LiDAR taramaları, devasa bir T şeklinde tasarım ortaya çıkardı.

Bu, ortak bir mimari şablon teorisini güçlendiriyor. Yani Puma Punku ve Tiwanaku, Güney Amerika’da Mısır’ın birer yansıması gibi” ifadesini kullandı.

PİRAMİTLERİN ORİJİNAL PLANI KEF KALESİ’NDE

Kef Kalesi ören yeri, taş üzerine oyulmuş bu sembollerin en net örneklerinden birini sunuyor. 1,2 metreye 1,2 metre boyutlarındaki bazalt oyma, Ayanıs, Giza ve Güney Amerika’daki arkeolojik alanlarda bulunan sembolleri yansıtan karmaşık bir ikonografi içeriyor.

Bu medeniyetteki sembol, mimari ve öğretilerin daha sonra Mısır’ın Giza ve Bolivya’nın Tiwanaku şehirlerindeki piramitlere taşındığını savunan LaCroix, “Bu kabartma, araştırmam için en önemli eserlerden biri hâline geldi. Mısır’ı bu bölgeye bağlıyor ve küresel örüntüyü geriye doğru yeniden oluşturmamıza imkân tanıyor” dedi.

Tekrarlanan motiflere dikkat çeken araştırmacı, “İşte tekrar tekrar karşımıza çıkan T şekilleri. İşte üç kapılı basamaklı piramit ve hemen burada aslan. Bu unsurlar dünya çapında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor” diye konuştu. LaCroix, kabartmanın sembollere ilişkin yorumunu pekiştirdiğini ve Mısır’daki Sfenks Tapınağı’ndaki benzer yapıların da bu analizini hızlandırdığını söyledi.

