İhlas Koleji öğrencileri çip tasarımından yapay zekâya, genetikten girişimciliğe uzanan üst düzey eğitim programlarıyla geleceğin mesleklerine hazırlanıyor. Alanında uzman akademisyen ve profesyoneller eşliğinde yürütülen bu programlarla geleceğe önemli bir randevu veriliyor.

İhlas Koleji, öğrencilerini yalnızca üniversite sınavına değil, hızla değişen dünyanın gerekliliklerine hazırlamak amacıyla MasterClass Akademi'yi hayata geçirdi. Program; mühendislik, tıp, girişimcilik ve temel bilimler alanlarında lise öğrencilerine profesyonel yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor.

LİSE SIRALARINDA ÇİP TASARIMI

Programın teknoloji ayağı, Avrupa ve ABD lise müfredatlarıyla eş zamanlı bir vizyon sunuyor. "Yeni Nesil Teknolojiler" modülünde öğrenciler, sanal FPGA laboratuvarlarında kendi işlemcilerini tasarlıyor. Donanım tasarımının uluslararası dili kabul edilen Verilog'u öğrenen gençler, teknolojiyi tüketen değil üreten bir konuma yükseliyor.

YAPAY ZEKÂ İLE GİRİŞİMCİLİK

"AI-Preneurs" programı, öğrencileri genç girişimcilere dönüştürüyor. "Problemden Prototipe" ilkesiyle hareket eden öğrenciler, kod bilmeden yapay zekâ araçlarını kullanarak 16 haftada kendi mobil uygulamalarını ve iş modellerini geliştiriyor. Program sonunda hazırladıkları yatırımcı sunumlarıyla gerçek bir start-up deneyimi yaşıyorlar.

GELECEĞİN TIBBI

Sağlık bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için "Geleceğin Tıbbı" programı uygulanıyor. Klasik biyoloji derslerinin ötesine geçen bu eğitimde kişiselleştirilmiş tıp, akıllı ilaç tasarımı, kanser immünoterapisi ve genetik varyasyonlar gibi tıp fakültesi düzeyinde konular ele alınıyor.

BİLİM OLİMPİYATLARI

MasterClass Akademi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında yoğunlaştırılmış olimpiyat çalışmaları yürütüyor. Bu programla öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmesi hedefleniyor. TÜBİTAK başarıları, üniversite sınavında ek puan ve sınavsız geçiş gibi avantajlar sağlarken yurt dışındaki prestijli üniversitelerden kabul ve burs almayı da kolaylaştırıyor.

FOTOGRAFİK HAFIZA VE BEYİN HARİTALARI EĞİTİMLERİ

Yoğun akademik tempoda öğrencilerin en büyük destekçisi "Zihinsel Performans" eğitimleri oluyor. Memoriad Türkiye Milli Antrenörleri tarafından verilen eğitimlerde fotografik hafıza teknikleri, beyin haritaları ve anlayarak hızlı okuma yöntemleri öğretiliyor.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur

İHLAS KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ HAKKI OKUR: "EĞİTİMDE BAŞARI YALNIZ SINAV SONUÇLARIYLA ÖLÇÜLMÜYOR"

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, MasterClass Akademi'nin eğitim anlayışlarındaki dönüşümün somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu program, öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak için attığımız en önemli adımlardan biri. Artık eğitimde başarı, yalnızca sınav sonuçlarıyla ölçülmüyor. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerine, bu alanlarda derinleşerek kendi yollarını çizmelerine imkân tanıyoruz. Çip tasarımından yapay zekâya, genetikten girişimciliğe uzanan bu programlar, lise çağındaki gençlerimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor" dedi.

