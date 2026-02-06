Bilecik'te eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla zabıta, okul kantinlerini denetliyor. Yapılan denetimlerde bir okulun kantininde bulunan son kullanama tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. İş yeri hakkında gerekli işlemlerin başladığı bildirildi.

Bilecik Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla beraber kentte faaliyet gösteren okul kantinlerine denetim yaptı.

EKİPLER ŞOKE OLDU

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere halkın bütün alanlarda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri girdikleri bir okul kantininde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Öğrencilere satılıyordu! Okul kantininde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

İŞ YERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler buzdolabındaki malzemeleri incelediklerinde 12 Ocak 2026 tarihinde son kullanma tarihi geçen 2 adet boton piliç salam gördü. Ürünlere el konularak, iş yeri hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Öte yandan zabıta ekipleri okul kantinlerinde çocukların sağlığı tehlike arz edecek ürünleri de topladı.

