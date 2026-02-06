Kaydet

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen üç yıla rağmen acılar tazeliğini koruyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem gecesi vardiyada olduğu için hayatta kalan ancak annesini, eşini, üç çocuğunu ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca, felaketin yıl dönümünde saatler 04.17'yi gösterdiğinde ailesinin mezarı başında dua etti. Enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızı İrem’den üç yıldır bir iz bulamayan acılı baba, evladına kavuşma umuduyla yaşamaya devam ediyor.

