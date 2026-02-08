CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa etmesi siyasette deprem etkisine yol açtı. Özel'in kendisine küfür ettiğini iddia eden Özarslan istifasını sert sözlerle duyururken ABB Başkanı Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti. İstifa mesajında hem Özgür Özel'e hem de CHP yönetimine sert sözlerle yüklenen Özarslan'ın iddiaları ise siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Özarslan, Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürüp paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TEHDİT VE KÜFÜR İDDİALARI

"Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz. Benim tek önceliğim Keçiören’e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum"

Keçirören'deki istifa depremine Mansur Yavaş'tan ilk yorum

İstifa haberinden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi. Yavaş, kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Keçirören'deki istifa depremine Mansur Yavaş'tan ilk yorum

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

"Bu yetki emanetidir" diyen Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir.

Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.

Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

Unutulmamalıdır ki;

Yetki millettindir.

Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir.

Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer.

Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır.

Çünkü millet, kendisine yapılanı da

kendisini yok sayanı da

günü geldiğinde mutlaka hatırlar"

Haberle İlgili Daha Fazlası