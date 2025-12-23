İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin 15 yıl önce başlattığı enerji iş birliğiyle şekillenen ortaklığı, Türkiye’ye karşı ortak müdahale gücü kurma yolunda ilerliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, on binlerce Filistinlinin katili olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ayağına gitti. Batı Kudüs’te gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Abraham Anlaşmalarını genişletmeyi istediklerini belirten Netanyahu, Yunanistan ve GKRY ile “Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştık” dedi. İsrailli bir gazetecinin, Miçotakis ve Hristodulidis’e “Türkiye’ye mesajınız nedir?” sorusunu yöneltmesi üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri araya girdi. Yetkililer, misafir liderlerin soru almayacağını söyledi.

OSMANLI KORKUSU SARDI

Netanyahu “Kimseyle çatışma arayışında değiliz. Barış istiyoruz. Ancak Yunanistan, GKRY ile İsrail üzerinde tarihsel hâkimiyet ve yeniden imparatorluk kurmak isteyenler var. Kendimizi savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında Tahran’ı tehdit eden İsrail Başbakanı “Son zamanlarda tatbikatlar yaptıklarını biliyoruz. Bunu izliyoruz ve hazırlıklıyız. Herhangi bir eylem çok sert bir cevapla karşılanacak” diye konuştu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede odağın İran değil, Gazze ve barış planının ikinci aşaması olacağını vurguladı.

MİÇOTAKİS, KATLİAMA ‘SAVAŞ’ DEDİ

Ardından söz alan Hristodulidis, 2026’da üçlü iş birliğini güçlendirmek için ABD’nin de dahliyle 3+1 formatına geçme arzularını dile getirdi. Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) hakkında konuşan Miçotakis “Bu proje Hindistan’ı, Orta Doğu’yu, İsrail’i, Kıbrıs’ı ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak büyük bir değer sunuyor” değerlendirmesini yaptı. Yunan liderin, Gazze’de iki yıldır süren katliam için “Savaş” demesi ise dikkat çekti.

MERİÇ’E İSRAİL FÜZESİ!

Öte yandan, üç ülkenin basını, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ‘ortak müdahale gücü’ oluşturulacağını ve zirvede bunun görüşüldüğünü iddia etti. Atina’nın, İsrail’den alınan SPIKE NLOS uzun menzilli tanksavar füze sistemlerini, Doğu Ege adaları ile Meriç bölgesinde kademeli olarak tam operasyonel kullanıma geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.

