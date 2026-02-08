Türkiye ve Yunanistan arasındaki ‘pozitif gündem’ sürerken, gözler Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 11 Şubat’ta yapacağı Türkiye ziyaretine çevrildi. Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirmişti. 7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmişti.

Ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı.

KRİTİK ZİRVE 11 ŞUBAT'TA

iki ülke arasında başlatılan "pozitif gündem" süreci devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı. Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaretinde 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’na da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.

TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Görüşmede ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin de imzalanması beklenirken, Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı, 2021'de 3,1 milyar dolar seviyesinden, 2022'de 3,3 milyar dolara çıkmıştı. Görüşmelerin yoğunlaştığı 2023 ve 2024'te ihracatta, artış dikkati çekmişti. Yunanistan'a ihracat 2023'te 4,2 milyar dolara yaklaşırken, 2024'te 4,8 milyar doları aşmıştı. Komşu ülke Yunanistan'a ihracat, 2025'te 5,4 milyar dolara dayanmıştı. Böylece Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı, 2021-2025 döneminde yüzde 71,9 artış göstermişti.

6,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı 2021-2025 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1,3 milyar dolar seviyesinde kapattı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2021'de 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu tutar 2022'de 5,5 milyar dolar, 2023'te 5,8 milyar dolar ve 2024'te 6,2 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmindeki artış, 2025'te de devam etti. Bu çerçevede dış ticaret hacmi, geçen yıl 6,7 milyar dolara ulaştı ve böylece 10 milyar dolar hedefine biraz daha yaklaşıldı.

MİNERAL YAKIT VE YAĞ İLK SIRADA

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatında geçen yıl ilk sırada, 1,8 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" yer aldı. Bu ürünleri 422,7 milyon dolarla demir ve çelik, 387,5 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, ses ve televizyon görüntü kaydetme-verme cihazları" takip etti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri ise şöyle;

Yıllar İhracat İthalat Dış ticaret hacmi

2021 3.118.900.193 2.162.133.293 5.281.033.486

3.118.900.193 2.162.133.293 5.281.033.486 2022 3.302.680.717 2.186.642.742 5.489.323.459

3.302.680.717 2.186.642.742 5.489.323.459 2023 4.171.507.125 1.628.288.891 5.799.796.016

4.171.507.125 1.628.288.891 5.799.796.016 2024 4.817.377.109 1.349.503.365 6.166.880.474

4.817.377.109 1.349.503.365 6.166.880.474 2025 5.360.693.342 1.307.541.607 6.668.234.949

