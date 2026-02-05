Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11 Şubatta Türkiye’ye geliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA’DA YÜKSEK DÜZEYLİ ZİRVE

Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis’in eş başkanlığında Ankara’da yapılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıya iki ülkeden ilgili bakanlar da katılacağını duyurdu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, tüm başlıklarıyla ele alınacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL BAŞLIKLAR MASADA

Ankara’daki görüşmelerde, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin nasıl ilerletileceği değerlendirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişi yapılması planlanıyor.

YENİ METİNLER GÜNDEMDE

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması da gündemde bulunuyor. Toplantının, Ankara–Atina hattında diplomatik temasları yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

