Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin açıklamaları Atina’da gündem oldu. Yunan basını, iki liderin Şubat ayında bir araya gelebileceğini yazarak görüşme için tarih verdi.

Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog mekanizması kapsamında gerçekleştirilen beşinci toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, bugün Atina’yı ziyaret ederek Yunan mevkidaşı Alexandra Papadopoulou ile bir araya geldi.

Yunan kaynaklar, görüşmelerin mevcut “sakin atmosferi” korumaya odaklandığını aktardı.

Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyaloğun yeniden başlatıldığını yazdı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Erdoğan yorumu! Yunan basını Şubat ayına işaret etti

ANKARA SÜRECİ SAHİPLENİYOR, GERİLİM DÜŞÜRÜLÜYOR

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, Ankara’nın sürece istikrarlı ve kontrollü bir yaklaşım sergilediği vurgulandı.

Tarafların, ikili ilişkilerde sürpriz başlıklardan kaçınarak diplomatik zemini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Bir önceki siyasi diyalog turu Haziran ayında Ankara’da yapılmış, görüşmeler Üst Düzey İşbirliği Konseyi hazırlıkları çerçevesinde yürütülmüştü. Atina’daki buluşmada da aynı çerçevenin korunduğu kaydedildi.

DENİZ BAŞLIKLARI GERİ PLANDA KALDI

Yunan basınına göre, deniz yetki alanları gibi temel anlaşmazlıklar bu toplantıda derinlemesine ele alınmadı. Atina’nın hava sahası ihlalleri ve bazı Türk yetkililerin açıklamalarını gündeme getirmeyi planladığı, Türk heyetinin ise Trakya’daki Müslüman azınlık başlığına dikkat çektiği yazıldı.

Buna rağmen, görüşmelerin ana ekseninin gerilimi tırmandırmak değil, diyaloğu canlı tutmak olduğu iletildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Erdoğan yorumu! Yunan basını Şubat ayına işaret etti

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ ŞUBAT’TA MI?

Yunan basını ayrıca Başbakan Kiryakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şubat ayında görüşeceğini iddia etti.

Miçotakis, açıklamalarında Türkiye ile temaslara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şubat ayında bir görüşme yapacağım, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Türkiye ile deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda diyalog başlatmayı hedefliyoruz. Türkiye asılsız iddialarından uzak durduğu sürece bu temasların sürmesi mümkündür."

POZİTİF GÜNDEM BİR GÜN SONRA DEVAM EDECEK

Siyasi diyaloğun ardından Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis arasında “Pozitif Gündem” toplantısının yapılacağı bildirildi.

Görüşmelerde ekonomi, ticaret, turizm, ulaştırma, sağlık ve teknoloji gibi alanlarda iş birliğinin ele alınacak.

Yunan basını, bu sürecin Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına zemin hazırladığını ve Türkiye-Yunanistan hattında tansiyonu kontrol altında tutan bir rol oynadığını aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası