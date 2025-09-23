Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Miçotakis-Erdoğan toplantısı neden ertelendi?

Miçotakis-Erdoğan toplantısı neden ertelendi?

New York’ta yapılması planlanan Miçotakis – Erdoğan görüşmesi beklenmedik bir gelişmeyle ertelendi.

Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta planlanan görüşmesinin son dakika gelişmesiyle ertelendiğini yazdı.

GÖRÜŞME SON DAKİKADA KAYDI

Yunan medyasına göre, büyük önem atfedilen toplantı Salı gecesi saat 21.00’de yapılacaktı. Ancak Türk tarafının talebiyle beş saat önce ertelendi.

TRUMP ZİRVESİ NEDENİYLE ÇAKIŞMA

İlk bilgilere göre, ertelemenin nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta düzenlediği Arap ve Müslüman ülke liderleri toplantısına katılması oldu. Söz konusu zirve Trump yüzünden yarım saat gecikmeli başladı ve tam olarak Miçotakis – Erdoğan görüşmesinin planlandığı saate denk geldi.

YENİ TARİH ARAYIŞI

Yunan ve Türk heyetleri, iki liderin New York programlarına göre görüşme için yeni bir zaman arıyor. Yunanistan merkezli Open TV’nin aktardığına göre, en uygun ihtimal Çarşamba sabahı görünüyor.

10 AYDIR İLK TEMAS OLACAKTI

Son on ayda Miçotakis ile Erdoğan arasında doğrudan bir görüşme yapılmamıştı. 

