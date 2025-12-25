Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 'Futbolda Şike Kumpası' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulundu.

Şekip Mosturoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Futbolda Şike Kumpası' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında verilen gözaltı kararlarını değerlendirdi.

Şekip Mosturoğlu

"8 SAAT İFADE VERDİK"

FenerTalks'a konuşan Mosturoğlu, "Bu mail bana geldi. Gece 23.00'ten sonraydı. Önce Alper Alpoğlu'na, daha sonra Fethi Pekin'e yolladım. Değerlendirdik. Fethi Bey, Ali Koç Bey'e yolladı. Muazzam bir heyecan oldu bizde. 3 Temmuz sürecinde dillendirdiğimiz ama bir türlü ispatlayamadığımız konuların bir nevi ayak izlerini taşıyordu bu mailler. O heyecanla ertesi sabah Alper Bey ile birlikte adliyeye gittik. Yaklaşık 8 saat ifade verdik bu dosyayla ilgili. Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili'nin çok desteği oldu" dedi.

Lütfi Arıboğan

"AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ ÇOK EMEK VERDİ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı, "Bizden sonra Aziz Yıldırım da gidip bilgiler verdi. Buruk da olsa bir sevincimiz var. Çok önemli bir olay. Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum, sürece çok destek verdiler" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım

"TFF'NİN FETÖ BAĞLANTISI, UEFA'YI, BASINI MANİPÜLE ETMESİNİN KANITI"

Mosturoğlu, "Bugünkü gündemde çok geri planda kaldı ama 3 Temmuz'un en önemli kilometre taşlarından birini geçtik. Direkt TFF'nin FETÖ bağlantısı, UEFA'yı, basını manipüle etmesinin kanıtları olan bir dosyadan bahsediyoruz. 3 Temmuz ile mücadele etmiş, 3 Temmuz'da mağdur olmuş bütün Fenerbahçeliler'in merakla beklediği ve sonunda da adaletin yerini bulmasını istedikleri bir süreçti. İnşallah sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz'daki haklılığında her platformda kabul ettirdiği gibi burada da tescilleyecektir" açıklamasını yaptı.

