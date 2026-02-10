CHP liderine bir şok da kendi başkanlarından geldi: Özel’e değil Yavaş’a bağlıyız
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından parti içerisindeki “Sağ” tartışması da iyice gün yüzüne çıktı. Özel’in, kurultayda sağ kökenli Mesut Özarslan’ın isteğiyle Berk Kılıç’ı Parti Meclisi’ne aldığını söylemesini eleştiren CHP’liler, “Partide yönetim ve liderlik krizinin aşılamadığını” ifade etti.
- CHP'li partililer, partinin sağ seçmene ihtiyaç duyduğu söylemine karşı çıkarak, sorunun kendi içlerinden insanlarla yürümemekten kaynaklandığını düşünüyor.
- CHP kurmayları, partinin sağ söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını öngörüyor.
- Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Beypazarı ve Kalecik belediye başkanları, genel başkan adayı Özgür Özel yerine Mansur Yavaş'a bağlılık bildirdi.
BERAT TEMİZ - Öte yandan, CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” düşüncesini dile getirdi.
CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.
Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a “bağlılık” açıklaması gelmesi dikkat çekti.
"ÖZEL’E DEĞİL YAVAŞ’A BAĞLIYIZ" MESAJI
CHP’den istifa edecekleri iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılık bildirdi.