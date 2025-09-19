Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu

Yunanistan merkezli Kathimerini'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 23 Eylül Salı günü New York’ta bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi, BM Genel Kurulu marjında gerçekleşecek. Atina kaynakları, toplantının doğrulandığını açıkladı.

GÜNDEMDE 'SAKİN SULAR' MESAJI

Ege’de yaşanan “kontrollü gerginlik” ortamında yapılacak görüşmede, iki liderin “sakin sular” mesajı vermesi bekleniyor. Özellikle Türk araştırma gemisi Piri Reis için ilan edilen NAVTEX sonrası yaşanan diplomatik temaslar dikkat çekmişti.

ATİNA'DA TEDİRGİNLİK

Yunan basını, Ankara’nın Ege’deki hamlelerini ve Doğu Akdeniz’de Mısır ile yürütülen ortak tatbikatları manşetlerine taşıdı. Atina’da, Erdoğan’ın bu askeri faaliyetlerle elini güçlendirerek masaya oturduğu yorumları yapıldı.

Kathimerini gazetesi, “Piri Reis’in İzmir Körfezi’nde kalması, diplomasi trafiğinin sürdüğünü gösteriyor” derken, “geminin Ege’ye çıkması halinde görüşmenin riske girebileceğini” yazdı.

MASADA KIBRIS DOSYASI DA VAR

Görüşmede Ege ve enerji başlıklarının yanı sıra Kıbrıs meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 27 Eylül’de Rum lider Nikos Christodoulides ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği duyuruldu. Bu temasların, yeni bir beşli konferans ihtimalini gündeme getirebileceği ileri sürüldü.