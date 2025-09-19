Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu

Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM&#039;ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 23 Eylül’de BM Genel Kurulu marjında bir araya geleceğini yazdı. Kathimerini’nin duyurduğu habere göre, görüşmede Ege’deki gerilim, “sakin sular” mesajı ve Kıbrıs dosyası masada olacak. Atina kaynakları, toplantının doğrulandığını açıkladı.

Yunanistan merkezli Kathimerini'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 23 Eylül Salı günü New York’ta bir araya gelecek. 

İki liderin görüşmesi, BM Genel Kurulu marjında gerçekleşecek. Atina kaynakları, toplantının doğrulandığını açıkladı.

GÜNDEMDE 'SAKİN SULAR' MESAJI

Ege’de yaşanan “kontrollü gerginlik” ortamında yapılacak görüşmede, iki liderin “sakin sular” mesajı vermesi bekleniyor. Özellikle Türk araştırma gemisi Piri Reis için ilan edilen NAVTEX sonrası yaşanan diplomatik temaslar dikkat çekmişti.

ATİNA'DA TEDİRGİNLİK

Yunan basını, Ankara’nın Ege’deki hamlelerini ve Doğu Akdeniz’de Mısır ile yürütülen ortak tatbikatları manşetlerine taşıdı. Atina’da, Erdoğan’ın bu askeri faaliyetlerle elini güçlendirerek masaya oturduğu yorumları yapıldı.

Kathimerini gazetesi, “Piri Reis’in İzmir Körfezi’nde kalması, diplomasi trafiğinin sürdüğünü gösteriyor” derken, “geminin Ege’ye çıkması halinde görüşmenin riske girebileceğini” yazdı.

MASADA KIBRIS DOSYASI DA VAR

Görüşmede Ege ve enerji başlıklarının yanı sıra Kıbrıs meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 27 Eylül’de Rum lider Nikos Christodoulides ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği duyuruldu. Bu temasların, yeni bir beşli konferans ihtimalini gündeme getirebileceği ileri sürüldü.

Kaynak: Dış Haberler

Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyorVan'da kanlı saldırı! Okul basıp öğretmenleri bıçakladı, olayın aslı bambaşka çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarkıcı D4vd'nin aracında parçalanmış halde bulunmuştu! Cesedin kimliği belli oldu - DünyaÜnlü şarkıcının aracında bulunmuştu! Cesedin kimliği belli olduFransa First Lady’si hakkında inanılmaz iddia: Mahkemeye taşındı! - DünyaFransa First Lady’si hakkında inanılmaz iddia!Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar - DünyaÜlke bu soygunla çalkalanıyor! 29 milyonluk altın çaldılarAlmanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi - DünyaAlmanya'da büyük panik! Binlerce kişi tahliye edildiRum basını itiraf etti: TB2 korkusuyla başka ülkelerden yardım dileniyoruz! - Dünya"TB2 korkusu yüzünden yardım dileniyoruz"Tiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu - DünyaTiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...