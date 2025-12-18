Gaziantep'te 800 derece ateşte ısıttıkları çubuk camlara şekil veren kadınlar; süs eşyası, dekoratif eşya ve aksesuar tasarlıyor. Atık cam malzemelerin geri dönüşümü sağlanırken kursların 2.5 ay sürdüğü belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ne yaptırılan Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'nde açılan cam kursuna katılan kadınlar, cam çubuklardan süs eşya, dekoratif eşya ve aksesuar tasarımı yapıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Şoförlerin yol tartışması kavgaya döndü! Araçtan iner inmez darbedildi

ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME!

Çeşitli kursların bulunduğu an Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'ndeki cam kursu kadınlar için büyük bir deneyim alanı oldu. Kursta cam işleme sanatının tüm inceliklerini öğrenen ev kadınları, camı sanata dönüştürüyor. Kadınlar kursta hem sanat öğrenerek boş vakitlerini değerlendiriyor hem de çöpe gidecek olan cam malzemelerin geri dönüşümünü sağlıyor.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

800 DERECE ISIYLA BULUŞUYOR

Cam Şekillendirme Eğitmeni Özge Kürümlüoğlu'ndan cam işlemenin ayrıntılarını öğrenen ev kadınları, 800 derece ısıyla camdan takı, nazar boncuğu, balık, kuş ve fil figürleri gibi çeşitli objeler üretiyor.

Ücretsiz kursa ilginin yoğun olmasından dolayı da haftanın her günü farklı gruplara cam şekillendirme eğitim veriliyor. Kursta kadınlar öğrenim aşamasında kolay işlenebilir cam çubukları kullanırken, daha sonraki aşamalarda ise atık cam şişeleri özel fırında eritilerek farklı aksesuarlara dönüştürülüyor.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

BİRÇOK ÜRÜN ÇEŞİDİ VAR

Kurs bünyesinde kazanılan atık camlar, önce çubuk haline getiriliyor ve ardından 800 derecelik ısıyla ocakta işlenerek çeşitli kişisel ve dekoratif eşya haline getiriliyor. Kursa katılan kadınların camdan takı, süs eşyası, balık ve çeşitli hayvan figürleri gibi ürettikleri objeler ise göz kamaştırıyor. Çubuk camlar, kadınların hünerli ellerinde nazar boncuğu, kolye, küpe ve diğer aksesuarlara dönüşüyor. El mahareti ve hayal gücünün ateşle buluşması sonucu ise ortaya çıkan değerli eserler beğeniye sunuluyor.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

EĞİTİM 2,5 AY SÜRÜYOR

Cam Şekillendirme Eğitmeni Özge Kürümlüoğlu, cam şekillendirme sanatına ilginin öngördüklerinden daha yoğun olduğunu dile getirdi.

Cam şekillendirmeyi hem eğlence olarak hem de meditasyon olarak etkinlik alanına dönüştürdüklerini söyleyen Kürümlüoğlu, "Kursumuz mandrel ile cam boncuk şekillendirme, alevde cam şekillendirme kursudur. 800 derecede cam çubukları eriterek tekniklerimizle boncuk haline getiriyoruz. Yapılan bu boncuklarımızı takı olarak kullanıyoruz, evde süslemelerde kullanıyoruz. 800 derecede eritilen camlar burada arkadaşlarımıza ateşin ve camın etkisiyle çok büyük keyif veriyor.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

Kendi yapmış oldukları cam boncukları, süslemede kullanacakları objelerin hepsini arkadaşlarına hediye edebiliyorlar ve bu onlara inanılmaz derecede büyük bir mutluluk sağlıyor. Bu sanatı meslek haline getiren arkadaşlarımız da var. Katılımcılarımız yaptıkları boncukları satabiliyorlar, onları değerlendiriyorlar. Geleneksel bir el sanatı olduğu için günümüzde de çok fazla merak uyandırdığı için bu süs eşyaları kullanabiliyorlar. Kursiyerlerimiz 2,5 ay bizimle birlikte eğitimlere devam ediyor. Yapılan eğitimlerimiz çok keyifli geçiyor. Camın ve ateşin etkisi aslında meditasyon etkisi de oluşturuyor. Yaptığımız boncukları hep birlikte tasarlayabiliyoruz. Onları değişik değişik tasarımlar haline getirebiliyoruz. Birbirimize fikir veriyoruz. Aslında sosyal olarak da birbirimize çok büyük destekler veriyoruz. Keyifli ve eğlenceli kurs vakitleri geçiriyoruz" dedi.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

Kursiyerlerden Duygu Ünverdi ise cam çubukları kendi isteklerine göre takı veya aksesuar olarak değerlendirdiklerini belirterek, "İlk geldiğim günden itibaren ortaya birçok ürün çıkarttık, Bu beni çok mutlu etti. Bir kursta ilk günde ürün çıkartmak muhteşem bir deneyim oldu. Cam boncuk kursunu daha önce bilmiyordum. İlk defa kursa katıldım ve çok mutlu oldum. Aslında takı tasarımı yapıyorum. Ben aynı zamanda bir moda tasarımcısıyım. Özellikle Gaziantep'in geleneksel kumaşı olan kutnu ile cam boncuğu birleştirmek beni çok mutlu etti. Benim için yeni bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

800 derece ateşte ısıtıp onlarca model yapıyorlar! 2,5 ayda usta çıkıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası