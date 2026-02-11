Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile İngiliz enerji şirketi BP arasında global petrol ve doğal gaz arama-üretim anlaşmasının perşembe günü İstanbul’da atılacağını açıkladı.

Türkiye enerji alanında küresel ölçekte yeni bir adım atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın ABD’li Chevron’un ardından İngiliz enerji devi BP ile de ortak petrol ve doğal gaz arama ve üretim anlaşması imzalayacağını söyledi.

Anlaşmanın perşembe günü İstanbul’da imzalanacağını aktaran Bayraktar, iki şirketin dünya genelinde ortak faaliyetlerde bulunmasının önünün açılacağını kaydetti.

HEDEF: GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL

TPAO’nun uluslararası iş birlikleriyle günlük petrol üretim kapasitesini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediği açıklandı. Planlanan 4 milyar dolarlık sukuk ihracıyla finansman sağlanması öngörülüyor.

Türkiye dünya devi BP ile petrol çıkarmak için el sıkıştı! Günlük 1 milyon varil üretim yapılacak

TPAO geçtiğimiz hafta da ABD merkezli Chevron ile benzer kapsamda ortak arama ve üretim anlaşmasına imza atmıştı. Bayraktar, söz konusu iş birliklerinin ilk etapta Suriye, Libya, Irak, Kazakistan ve Venezuela’da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA 17 yıl sonra tarihi adım! Ülkede petrol aramaları başlıyor

KARADENİZ VE AKDENİZ VURGUSU

TPAO, yaz aylarında ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarını kararlaştırmaya yönelik ve potansiyel uluslararası sahaları kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye son yıllarda Karadeniz ve Akdeniz’de derin deniz sondajlarına hız verdi. Envanterde altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi bulunuyor. Açık deniz enerji arama faaliyetleri için filonun genişletildiği aktarıldı.

LİBYA’DA İKİ SAHA TPAO’NUN

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Libya’nın 17 yıl aradan sonra açtığı hidrokarbon ihalesinde iki sahayı kazandı. İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

TPAO’nun C3 kara sahasını İspanyol Repsol ile birlikte kazandığı, O7 deniz sahasında ise Repsol ve Macaristan merkezli MOL ile ortaklık kurduğu duyuruldu.

Türkiye’nin küresel petrol ve doğal gaz arama hamleleri, enerji alanında uluslararası ölçekte genişleme stratejisinin yeni halkası olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası