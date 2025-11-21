Libya, 17 yılın ardından açtığı büyük petrol ve doğal gaz arama ihalesinde teklif zarflarını şubat ayında değerlendirecek. Ülkede 22 arama bloğunu kapsayan dev hamle, enerji üretimi ve ekonomik istikrarı artırmayı hedefliyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17 yıl sonra açtığı büyük petrol ve doğal gaz arama ihalesi ile ilgili teklif zarflarının şubatta değerlendirileceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ihaleye katılan uluslararası şirketlerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik teknik ve idari hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

17 yıl sonra tarihi adım! Ülkede petrol aramaları başlıyor

22 ARAMA BLOĞUNU KAPSAYAN DEV HAMLE

Ayrıca, ihalede sunulan arama projelerinin Libya'nın ham petrol ve doğal gaz rezervlerini artırmayı ve ülkenin ekonomik geleceğini daha istikrarlı hâle getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, 11'i deniz, 11'i kara sahasında olmak üzere toplam 22 arama bloğunun ihaleye çıkarıldığı bilgisine yer verildi.

Ulusal Petrol Kurumu, ihaleye katılan şirketlerin temsilcileriyle teknik ve hukuki konularda yoğun görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

BÜTÇENİN YÜZDE 90'I HAM PETROLDEN

Kurum, 3 Mart’ta bu geniş kapsamlı arama ihalesinin başlangıcını duyurmuş ve uluslararası şirketleri, 2007’den bu yana keşif dışı kalan Libya’nın yüzölçümünün üçte ikisinden fazlasında yatırım yapmaya davet etmişti.

Petrol üretim kısıntısından muaf olan Libya, bütçesinin yüzde 90’ını ham petrol satışlarından karşılıyor. Ülkenin mevcut üretimi ise 17 Kasım’da yayımlanan kurumsal verilere göre günlük 1,3 milyon varilin üzerinde bulunuyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Aralık 2022’de arama faaliyetlerine yönelik “mücbir sebep” kararını kaldırarak yabancı şirketleri ülkeye dönmeye ve çalışmalarına devam etmeye çağırmıştı.

CÜNEYT AKÇATEPE

