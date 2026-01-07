BES’te devlet katkısının %30’dan %20’ye düşürülmesinin ardından katılımcılar için önemli uyarılar geliyor. Önceki hakların korunduğunu ve acele ile karar verilmemesi gerektiğini aktaran uzmanlar; 5 yıl şartı, ara verme kesintisi, en düşük pay seçimi ve cayma hakkı gibi seçeneklere dikkat çekiyor. Bu arada BES havuzundaki birikim, 29 Aralık 2025 itibarıyla 2 trilyon 142 milyar TL oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Bireysel Emeklilik Sisteminde 2026 yılı ile birlikte yeni dönem başladı. Daha önce %30 olarak uygulanan BES’te devlet katkısı oranı %20’ye düşürüldü. Uzmanlar, yeni dönemde her BES yatırımcısının kendi durumlarını değerlendirerek yol haritasının çizilmesi ve acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

ÖNCEKİ HAKLAR KORUNUYOR

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, Bireysel Emeklilik Sistemindeki yatırımcılara şu uyarılarda bulundu:

Bugüne kadar sisteme yatırılan katkı payları üzerinden devlet katkısı %30 olarak gerçekleşti. Sadece düzenlemenin yürürlüğe girişinden sonra alınacak devlet katkıları %20 olacak.

5 YIL ŞARTINA DİKKAT

Eğer sistemde 5 yılı tamamlamadıysanız anlık bir kararla çıkmaya kalkarsanız, 5 yıllık giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi ile karşılaşabilirsiniz. Bugünkü rakamlarla bu tutar 14.038 lira. Ayrıca getiriler üzerinden de %15 stopaj kesintisi yapılacak.

ARA VERME KESİNTİSİ

BES şirketinizle temasa geçmeden ara vermeyin. Çünkü katkı payı ödememeye başlarsanız, ara verme kesintisi ile karşılaşabilirsiniz.

3 ay içinde BES hesabına herhangi bir ödeme yapılmaması halinde; ara verme süresi boyunca, her ay için Brüt Asgari Ücretin %8,5'inin 12’de 1’i tutarında ara verme kesintisi uygulanıyor.

EN DÜŞÜK PAY SEÇENEĞİ

Sistemde 5 yılını tamamlamayan katılımcılar, BES şirketleri tarafından sunulan en düşük katkı payı planına geçiş yapabilirler. Böylece muhtemel kesintilerden de etkilenmemiş olurlar.

CAYMA HAKKI

BES’te “cayma hakkı” seçeneği de bulunuyor. Ancak bu seçenek, yeni katılımcılar için sunuluyor. Sistemde 2 ayı bitirmeyen sözleşmeler, herhangi bir kesinti olmadan cayma hakkını kullanabiliyor. Bu durumda yatırımcılar kendi birikimlerini ve %15 stopajla getirilerini alabiliyor.

2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bu arada BES havuzundaki toplam birikim, 29 Aralık 2025 itibarıyla 2 trilyon 142 milyar TL’ye ulaştı. Bu birikimin %40,76’sı kıymetli madenlerde, %15,9’u hisse senedinde ve 12,21’i devlet tahvillerinde bulunuyor.

