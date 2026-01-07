Altın fiyatlarında son dakika! 7 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.195 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6.390 TL’den gerçekleşiyor. Jeopolitik risklerle yükselen altında, bu hafta kritik ABD verileri bekleniyor. Gram fiyatı aralık ayında 6.281 TL ile rekor seviyeyi görmüştü. Son 24 saatte ise en yüksek 6.227 TL’yi test eden gram altın, yeniden zirveye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %1,02 primle 4.495 dolardan kapanış yaptı. Son günlerde jeopolitik risklerle yükselen ons fiyatında yeni işlem gününde sınırlı kâr satışları öne çıkıyor. TSİ 06:15 itibarıyla onsta 4.475 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

7 OCAK 2026 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 7 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.195 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6.390 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.420 TL’den gerçekleşiyor.

Gram fiyatı aralık ayında 6.281 TL ile rekor seviyeyi görmüştü. Son 24 saatte ise en yüksek 6.227 TL’yi test eden gram altın, yeniden zirveye yaklaştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD’nin Venezuela operasyonunun yansımaları takip edilirken; Beyaz Saray yönetiminin, Venezuela’daki geçici hükümetin iş birliği yapmaması durumunda daha fazla baskı yapabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca ABD’nin, Grönland ile ilgili muhtemel bir askeri müdahaleyi dışlamadığı da ileri sürülürken, yüksek seyreden jeopolitik tansiyon, piyasada “güveli liman” talebini canlı tutuyor.

ABD VERİLERİ

Öte yandan piyasalar FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisini koruyor. Gelecek ekonomik veriler de dikkatle bekleniyor. Bu kapsamda cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. FED’in faiz politikası için kritik olan bu verinin aralık ayında daha fazla iş kaybına işaret etmesi durumunda, dolarda zayıflama ve kıymetli metallerde yükseliş beklentisinin öne çıkabileceği aktarılıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 4.550 dolar zirvesinin önemli bir direnç konumunda bulunduğunu belirterek, kısa vadede kâr satışları halinde ise 4.380 doların kritik destek olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası