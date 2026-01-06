Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve belirsizlikler altını yeniden güvenli liman haline getirirken, ons altın yükselmesine rağmen gram altının aynı oranda hareket etmemesi dikkat çekiyor. İslam Memiş, Kapalıçarşı’da fiziki altına talebin zayıf olduğunu vurgulayarak gram–ons arasındaki fiyat ayrışmasına işaret etti. Gram altın için hazirana kadar 8 bin lira hedefinin ise korunduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yönlendirirken, değerli metallerde yükseliş trendi dikkat çekiyor. Finans analisti İslam Memiş katıldığı bir canlı yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinde 2026’nın ilk yarısına kadar sürebilecek bir yükseliş sürecine işaret etti.

Altının belirsizlik dönemlerinde öne çıktığını vurgulayan Memiş, değerli metallerin son dönemdeki sert hareketlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Özellikle jeopolitik gerilimin olduğu dönemlerde, belirsizliğin arttığı zamanlarda altın puslu havayı sever. Zaten değerli metaller genel itibariyle belirsizlikten beslenir"

2025 yılında altın ve gümüşte çok güçlü getiriler görüldüğünü belirten Memiş, fiyatlardaki artışı şu sözlerle anlattı: “2025 yılında ciddi artışlar gördük. Gram altın tarafında yüzde 110, ons altın tarafında yüzde 74 civarında yükseliş yaşandı.” Yılın son çeyreğinde değerli ve endüstriyel metallerde agresif yükselişler yaşandığını ifade eden Memiş, 2026’ya da bu trendle girildiğini söyledi. Piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Memiş’e göre, yılın ilk yarısına kadar altın, gümüş ve endüstriyel metallerde yükseliş eğilimi korunabilir.

Uluslararası piyasalarda ons altının seyrine dikkat çeken İslam Memiş, fiyat beklentisini de net bir şekilde ortaya koydu: “Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 4.452 dolar seviyesinde. Haziran ayına kadar 4.800–4.880 dolar seviyeleriyle ilgili beklentimiz sürüyor.” Son günlerde gram altın ile ons altın arasındaki fiyat ayrışmasına da değinen Memiş, Kapalıçarşı’da fiziki altına olan talebin zayıfladığını belirtti: "Son iki gündür gram altın tarafında, özellikle fiziki altın ve Kapalıçarşı piyasasında ilginç bir durum var. Ons altın yükseliyor ancak gram altın aynı oranda yükselmiyor. Talep düşük, bozduran sayısı daha fazla, TL talebi artmış durumda. Bu nedenle gram altın tarafında agresif yükselişler görmüyoruz. Ons altın yükselmesine rağmen gram altında düşüş yaşanabiliyor. Yatırımcılar bu durumu merak ediyor. Bunun temel nedeni talep eksikliği"

Gram altın için orta vadeli hedefini de paylaşan Memiş, yatırımcıya önemli bir mesaj verdi: “Yılın ilk yarısında, Haziran ayına kadar gram altın için 8.000 lira hedefimiz devam ediyor.” Gümüş tarafında ise daha temkinli bir duruş sergileyen Memiş, gümüşün son dönemde altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketleri yaptığını, mevcut seviyelerin yüksek risk barındırdığını vurguladı. Gümüşte hedeflerin korunmasına rağmen, özellikle zirve seviyelerden yapılacak yeni yatırımlar konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

