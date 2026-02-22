Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Marmara'ya kar geldi. İstanbul'un komşusu Tekirdağ'da Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere Ganos Dağı çevresine kar yağdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk, özellikle Trakya ve Marmara'yı etkisi altına aldı. İstanbul günü sağanakla başlarken, komşu kent Tekirdağ'ın birçok ilçesine ise kar yağdı.

YÜKSEK KESİMLE KARLA KAPLANDI

Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Başta Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar, İstanbul'un dibine kadar geldi! Komşu il beyaza büründü

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BALKANLAR'DAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Öte yandan AKOM'dan İstanbul'a uyarı geldi. Uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

