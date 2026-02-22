23 Şubat - 1 Mart TOKİ sosyal konut takvimine ilişkin beklenen açıklama geldi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen “TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında kura heyecanı aralık ayından bu yana devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde, hak sahiplerini belirleyen kura çekilişleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor . Sosyal konut hamlesiyle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olması hedeflenirken, yeni haftaya ilişkin kura takvimi de merak konusu oldu.

"Milletimizi 'ev sahibi' yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirledik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak, içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız."

Yeni haftada, 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.