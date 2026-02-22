Dünyanın en büyük hayat maliyeti ve hayat kalitesi veri tabanlarından biri olan Numbeo, 2026 yılına ait Güvenlik Endeksi (Safety Index) sonuçlarını açıkladı. Kullanıcı anketlerine dayanan liste, şehirlerde yaşayan veya bu şehirleri ziyaret eden insanların güvenlik deneyimlerini yansıtıyor. Liste, suç oranları, polis denetimleri, kişisel güvenlik ve kamu düzeni gibi kriterleri dikkate alarak, dünyanın en güvenli şehirlerini sıralıyor.

İşte güvenlik açısından öne çıkan ve listede ilk 10’a giren şehirler…