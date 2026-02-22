Bağcılar'da bir çocuğu dar eden çocuklarla girdiği tartışmada 6 yerinden bıçaklanan Oğuzhan Çöpür’ün ailesini tehdit eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar’da yaşları 18’den küçük kalabalık bir grubun bir çocuğu darp etmesine müdahale eden ve çocuklar tarafından bıçaklanan Oğuzhan Çöpür hastanede tedavi altına alınmıştı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gencin bıçaklanmasına ilişkin ailesine tehdit mesajları atıldığı ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

12 Şubat günü Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde metro istasyonu çıkışında, 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak darp etmişti.

Durumu fark ederek Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler çocukları uyarmıştı. Darp edilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’ü 6 yerinden bıçaklanmıştı.

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Saldırganlar yakalanırken, aile şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları almaya başlamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda baba Fevzi Çöpür’ü tehdit ettiği belirlenen 3 yaşı küçük şahıs 21 Şubat günü yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakılmıştı.

