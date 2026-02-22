Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 1-0'lık skorla geçerek sekiz maç süren galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde tam sekiz maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor'da Laszlo Benes 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Ramazan Civelek dk. 29), Dorukhan Toköz (Bennasser dk. 57), Cardoso, Furkan Soyalp (Talha Sarıarslan dk. 79), Benes, Mendes (Chalov dk. 46), Onugkha (Makarov dk. 46)

Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen

Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Bünyamin Balcı dk. 71), Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Storm (Samet Karakoç dk. 71), Saric (Abdülkadir Ömür dk. 79), Doğukhan Sinik (Boli dk. 79), Sander van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 88)

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Talha Sarıarslan (dk. 89) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Makarov, Talha Sarıarslan (Kayserispor), Ceesay (Antalyaspor)

