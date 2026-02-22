Erzurumspor 3 puanı 4 golle aldı: Zirve yarışından kritik 3 puan
Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Serik Spor’u 4-0 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, biri rakibin kendi kalesine olmak üzere bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Erzurumspor FK, Serik Spor'u ağırladı. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Erzurumspor'un galibiyet golleri, 12. dakikada Alan Montas (kendi kalesine), 38. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 82. dakikada Fernando ve 83. dakikada Sefa Akgün kaydetti.
Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Murat Cem Akpınar dk. 68), Mustafa Yumlu (Amar Gerxhaliu dk. 80), Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Martin Rodriguez (Benhur Keser dk. 68), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 75), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 75)
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Serikspor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov (Sertan Tashkin dk. 43), Cengiz Demir, Bilal Ceylan (Lev Skvortsov dk. 85), Alan Montes, Caner Cavlan (Christian Nwachukwu dk. 46), Selim Dilli, Burak Asan, Michal Nalepa, Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Raymond Adeola dk. 60)
Teknik Direktör: Mustafa Boran
Goller: Alan Montes (dk. 13 k.k) , Mustafa Fettahoğlu (dk.38), Fernando (dk. 82), Sefa Akgün (dk. 83) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Burak Asan (Serikspor)