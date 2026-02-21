İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir serseri grubunun darbettiği çocuğa müdahale eden 27 yaşındaki bir genç, çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklandı, iç organları hasar aldı. Saldırı anı kameraya yansırken ailenin tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren olay, Güngören'deki Atlas Çağlayan cinayetini ve Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi vakasını akıllara getirdi.

İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki genç, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Olay, Güngören'de yaşanan Atlas cinayetini yeniden gündeme getirdi. İstanbul'da sayıları arttığı belirtilen genç sokak çeteleri ise mahallelerde tedirginlik oluşturuyor.

Olay, Bağcılar'ın Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaş altı kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak tokat atıp darbetmeye başladı. O sırada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Grubun, "Bu bizim meselemiz, karışmayın." diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

HEM DEFALARCA BIÇAKLADILAR, HEM DE TAŞLADILAR

Darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey-kardeş ile kalabalık grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladı. Ağabey Taha Çöpür saldırganlara karşılık vererek kardeşini korumaya çalıştı. Saldırganların, Oğuzhan Çöpür'ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İÇ ORGANLARI HASAR ALDI

Hastaneye kaldırılan ve 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Oğuzhan Çöpür'ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı iddia edildi. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü. Çöpür'ün, bıçak darbeleri nedeniyle iç organları hasar aldı. Karnına onlarca dikiş atılan Çöpür'ün, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AKILLARA 'ATLAS CİNAYETİ' GELDİ

Olay, Güngören'de yaşanan ve kamuoyunda "Atlas cinayeti" olarak bilinen olayla benzerliği nedeniyle yeniden sokak çeteleri tartışmasını gündeme taşıdı. İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşları küçük grupların çeteleştiği ve bu kişilerin suçlara karıştığı iddiaları mahalle sakinlerinde endişe oluşturuyor.

OLAY ANINI ANLATTI

Oğuzhan Çöpür, "Arkadaşımızı metro çıkışında bekliyorduk. 10 kişilik bir grup, bir çocuğu arasına almıştı. 10 kişinin, 1 kişinin arasına aldığını görünce çocuklara 'Kardeşim, çocuğu bırakın. Niye dövüyorsunuz?' tarzında konuşma yaptım. 'Sen niye karışıyorsun? Seni ilgilendirmez. Bu bizim meselemiz' gibi cevaplar verdiler. Sol taraftan bir çocuk elinde kesici alet, kelebek olan bıçağı çıkartarak ortalıkta savurmaya başladı. İlk darbeye o an karnıma aldım. Sonra o şahsın üzerine koşup elinden bıçağı almak isterken bacağıma 5 defa darbe aldım. Kan kaybından daha fazla ayakta duramadım. Yere yığıldım. Yere yığıldıktan sonra kafama bir tane taş fırlattılar kaçarken." dedi.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ"

Çöpür, tehdit mesajları aldıklarını da söyleyerek, "Aileme tehdit mesajları, ses kayıtları atıyorlar. Arayıp, 'Şikayetçi olursanız farklı şekilde çözeriz' diyorlar. Şu an benim hayatımdan çok fazla şey gitti. Aile olarak şu an korkuyoruz." şeklinde konuştu.

"80 YAŞINDAKİ ANNEMİN İSMİNİ BULMUŞLAR"

Bıçaklanan Oğuzhan'ın babası Fevzi Çöpür, "İnsan olan birisi, orada yardım eden hiç tanımadığı birisini delik deşik etmez. Bunlar insan bile değil. 16-17 yaşında bu çocukları kullanıyorlar. 2-3 tanesini alıyor polis ama bunların bir de arkaları var. Çocuklarım orada sırf tanımadıkları çocuğa yardım etmek istedikleri için biz bu haldeyiz. O gün çocuklarımın doğum günüydü. Doğum günlerini akşam kutlayacaktık. İkisi de aynı gün doğdular. Perişan durumdayız. Benim annemin ismine kadar bana söylüyor adam. Benim annem 80 yaşında. Benim babam rahmetli oldu ama babamın ismini söylüyor. Bunu 17 yaşında bir çocuk nereden bulacak? Bunların arkalarında birisi olmasa? Bunu çözebilirler mi? Adam bana annemin ismini, babamın ismini, nerede oturduğumu, evimi, adresimi söylüyor. Bu kadar kolay mı bunlar?" dedi.

"OĞLUM HAYATA DÖNER Mİ DİYE ÇIRPINIRKEN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Baba Çöpür, "Hastanedeyim, canımla cebelleşiyorum, çocuğum hayata döner mi diye çırpınırken telefon geliyor, beni tehdit ediyor. Bu kadar kolay değil bu! Bunun arkasında bir güç olmasa, bir çeteleşme olmasa bunu yapamazlar. Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın annelerini, babalarını televizyonda gördüm ve ben de ağladım. Bugün o çocuklarla aynı kaderi yaşıyoruz. Sadece bizim şansımız, kardeşinin yanında olması ve kardeşinin onu bir an önce hastaneye yetiştirmesi oldu. Yoksa biz Ahmetlerle, o çocuklarla, onların aileleriyle aynı kaderi yaşayacaktık. Çünkü olaylar hemen hemen tamamıyla aynı." açıklamasında bulundu.

"ÇETELER SOKAKLARDA KOL GEZİYOR"

Sokak çeteleriyle mücadelenin bir an önce çok hızlı bir şekilde yürümesi lazım diyen baba Çöpür, "Sadece o bıçaklayanın değil, orada o bıçaklayana yardım edenin, onun arkasında duranın, o bıçaklayanı destekleyenin, bunların bir an önce toplanması lazım ki toplum bundan kurtarsın kendini. Şu anda toplum çok tedirgin. Güngören, Bağcılar, Esenyurt... Çeteler sokaklarda kol geziyor." ifadelerini kullandı.

