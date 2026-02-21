Ramazan Bayramı yaklaşırken 17 milyona yakın emeklinin gözü ikramiye ödeme takvimine çevrildi. 2026 emekli bayram ikramiyesi için hem ödeme tarihleri hem de ne kadar yatırılacağı yakından takip ediliyor.

Her yıl bayram öncesinde hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi için bu yıl da yasal düzenleme süreci bekleniyor. Ödeme tarihleri, yeni emekli olacaklar için başvuru takvimi ve ikramiyeden yararlanacak hak sahiplerine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart 2026 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli bayram ikramiyesinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme takvimi, tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemde

İkramiye tutarında artış yapılmasına yönelik hazırlanan düzenlemenin önce Kabine’de değerlendirilmesi, ardından TBMM’de torba kanun teklifi kapsamında görüşülerek yasalaşması gerekiyor. Mevcut 4 bin liralık ödemenin 5 bin liraya yükseltilmesi yönündeki beklenti öne çıkarken, kesin rakam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Bayram ikramiyesini emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları da alır. Hak sahipleri hisse oranı kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026’DA NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 4 bin TL olan ikramiyenin zam oranı için farklı senaryolar öne çıkıyor. Ancak tutar, yapılan resmi açıklamalar ve TBMM’de yapılacak yasal düzenlemelerle belli olacak.

