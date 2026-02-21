Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dükkan açan emekli makine teknisyeni Henefi Efe (69), eski saatlere ve antikalara merak saldı. Dükkanında binden fazla saat bulunduran Efe, 1880 yılı şömine yapımı saati görücüye çıkardı. Dükkana giren herkesin dikkatini çeken saatin fiyatı 2 bin 500 dolar (yaklaşık 110 bin TL).

Muğla’nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe, 17 yıl önce Balıkesir Burhaniye’ye taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi’nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor.

1880 YAPIMI ŞÖMİNE SAATE YOĞUN İLGİ

Efe'nin 70’li yıllarda başlayan eski saat merakı binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Dükkanında çok sayıda antika bulunduran 3 çocuk babası Hanefi Efe’nin görücüye çıkardığı 1880 yılı yapımı şömine saat ilgi gördü.

146 yıllık saati görücüye çıkardı! 2.500 dolara satıyor

"FİYATI 2 BİN 500 DOLAR"

Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Hanefi Efe, "Bu şömine saati şamdanları ile birlikte yaklaşık 30 kile geliyor. Dükkana giren herkesin dikkatini çekiyor. Fiyatı da 2 bin 500 dolar. Eski eşyaları çok seviyorum Ama saatlerin yeri bir başka. Zaten bu işi sevmeyen yapamaz" dedi.

