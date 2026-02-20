İstanbul merkezli operasyonda yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu tespit edilen eski spor kulübü başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 5i tutuklandı. Organize suç gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 10 şüpheliden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlikçe 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

