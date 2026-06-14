Fenerbahçe'den Eylül 2025'te Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımın sezon öncesi kampına katılacak. İspanyol ekibinin tavrı ve muhtemel teklifler, 29 yaşındaki Faslı futbolcunun transferinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında yeniden yapılanmaya giden futbol komitesi, sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. Sezon öncesi kampına katılacak oyuncular arasında Sofyan Amrabat da yer alıyor.

Eylül 2025'te Real Betis’e kiralanan Faslı futbolcu, başarılı bir sezon geçirdi. İspanyol ekibinde 23 maçta forma giyen Amrabat, bir de gol kaydetti. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan deneyimli orta sahanın Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu oldu.

Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı formasıyla

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REAL BETIS İNDİRİM İSTİYOR

Sezon içinde 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için zemin yoklayan Real Betis, henüz resmi bir girişimde bulunmadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Amrabat'ın senelik kazancını karşılamak, İspanyol kulübü için zor görünüyor. Amrabat, maaşında indirime gitmesi halinde bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olabilir.

Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TEKLİFLER BEKLİYOR

Sarı-lacivertliler, Amrabat'a iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla görüşerek nihai kararını verecek. Faslı futbolcu, istediği teklifleri alamazsa sezon öncesi kampında teknik ekibin gözüne girmeye çalışacak.

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