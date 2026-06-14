Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat çıkmazı: Transferde büyük engel
Fenerbahçe'den Eylül 2025'te Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımın sezon öncesi kampına katılacak. İspanyol ekibinin tavrı ve muhtemel teklifler, 29 yaşındaki Faslı futbolcunun transferinde belirleyici olacak.
- Sofyan Amrabat, Eylül 2025'te Real Betis'e kiralandı ve İspanyol ekibinde 23 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.
- Amrabat, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
- Real Betis, Amrabat'ın bonservisini almak için zemin yokladı ancak henüz resmi bir girişimde bulunmadı.
- Amrabat'ın yüksek senelik kazancı, Real Betis için transferde en büyük engel olarak görülüyor.
- Amrabat, maaşında indirime gitmesi halinde Real Betis'e bonservisiyle transfer olabilir.
- Fenerbahçe, Amrabat'a iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla görüşerek kararını verecek.
- Faslı oyuncu, istediği teklifleri alamazsa sezon öncesi kampında Fenerbahçe teknik ekibinin gözüne girmeye çalışacak.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında yeniden yapılanmaya giden futbol komitesi, sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. Sezon öncesi kampına katılacak oyuncular arasında Sofyan Amrabat da yer alıyor.
Eylül 2025'te Real Betis’e kiralanan Faslı futbolcu, başarılı bir sezon geçirdi. İspanyol ekibinde 23 maçta forma giyen Amrabat, bir de gol kaydetti. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan deneyimli orta sahanın Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu oldu.
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REAL BETIS İNDİRİM İSTİYOR
Sezon içinde 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için zemin yoklayan Real Betis, henüz resmi bir girişimde bulunmadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Amrabat'ın senelik kazancını karşılamak, İspanyol kulübü için zor görünüyor. Amrabat, maaşında indirime gitmesi halinde bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olabilir.
TEKLİFLER BEKLİYOR
Sarı-lacivertliler, Amrabat'a iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla görüşerek nihai kararını verecek. Faslı futbolcu, istediği teklifleri alamazsa sezon öncesi kampında teknik ekibin gözüne girmeye çalışacak.