Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere döndü. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'la olarak kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü" şeklinde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı kulübün, geçtiğimiz sezon kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroeluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cengiz Ünder'in Instagram paylaşımı

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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