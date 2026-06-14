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Beşiktaş opsiyonu kulanmadı: Cengiz Ünder'den Fenerbahçe paylaşımı
Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere döndü. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Özetle DinleBeşiktaş opsiyonu kulanmadı: Cengiz Ünder'den Fene...
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Spor az önce
Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Cengiz Ünder'in sosyal medyada Fenerbahçe üstüylr yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli takıma döndüğü şeklinde yorumlandı.
- Cengiz Ünder'in Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
- 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstyüle idman yaptığı anları paylaştı.
- Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder için 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyordu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.
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Beşiktaş'la olarak kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü" şeklinde yorumlandı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Siyah-beyazlı kulübün, geçtiğimiz sezon kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euroeluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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