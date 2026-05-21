Beşiktaş'ta futbolun başına yine ekranlardan bir isim geldi. Sergen Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki sözleri ile teknik direktörlüğü çok karşılaştırılmıştı. Şimdi de futbol direktörü olarak ünlü yorumcu Zeki Önder Özen’e görev verildi. Göreve getirildikten sonra teknik direktör seçiminde önemli rol oynayacak olan Özen'in favori ismi Nuri Şahin. Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin kabarık teknik direktör listesine Filipe Luis de girdi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta futbol aklı yeniden ekranlardan kulübe taşındı. Siyah beyazlı yönetim futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen ile anlaştı, ortaya çıkan tablo dikkati çekici bir gerçeği yeniden hatırlattı: Beşiktaş son iki sezonda futbolun en kritik koltuklarını televizyon ekranlarından tanınan isimlere emanet etmiş oldu. Bir dönem yorumculuk yapan Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından şimdi de yıllardır ekranlarda analiz yapan Önder Özen’in futbol direktörü olması, camiada “Beşiktaş’ın futbol aklı artık stüdyolardan mı çıkıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Serdal Adalı - Önder Özen

ANALİZLERİ YERİNDE

Slaven Bilic döneminde futbol direktörlüğü yapan tecrübeli futbol adamı özellikle transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında yetkili olacak. Ancak tartışma tam da burada başlıyor. Bir kesime göre futbolu çok iyi bilen, oyunu okuyabilen, modern futbol dili ve oyuncu profili analizleriyle futbol kamuoyunda büyük saygı gören Önder Özen tercihi çok yerinde bir karar. Ancak diğer tarafta Sergen Yalçın örneğindeki gibi “Televizyonda analiz yapmak ile büyük bir kulübü yönetmek aynı şey mi?” endişesi yaşanıyor.

ÖZEN'İN KADRO DEĞERLENDİRMESİ

Kalsın: Ersin, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin, Rıdvan, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Cerny, Oh

Gitsin: Vasguez, Djalo, Uduokhai, Talha, Taylan, Gökhan, Emrecan, Musrati, Yakup Arda, Necip, Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva , Cengiz Ünder.

Kiralık gitsin: Yakup Arda, Emrecan, Devrim

HOCAYA BIRAKIRM

El Bilal, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Ricardo

FAVORİSİ NURİ ŞAHİN

Göreve getirildikten sonra teknik direktör seçiminde önemli rol oynayacak olan Zeki Önder Özen, daha önce Nuri Şahin’e övgülerde bulunmuştu. İşte Özen’in o sözleri: Nuri Şahin, A Millî Takımımız dahil bütün kademelerdeki bütün profesyonel takımların birinci antrenörlüğünü yapabilecek beceriye sahiptir.

FİLİPE LUİS LİSTEYE EKLENDİ

Beşiktaş yönetiminin kabarık teknik direktör listesine bir aday daha girdi. Son olarak Flamengo’da görev yapan ve Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi’nin de hoca adayları arasında olduğu iddia edilen Filipe Luis listeye girdi. 38 yaşındaki teknik adamın, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği biliniyor.

