Beşiktaş'a yıllar sonra döndü: Önder Özen'in yeni görevi açıklandı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yolların ayrılması sonrası ilk hamle geldi. Önder Özen'in, "Futbol Direktörü" olduğu açıklandı. 56 yaşındaki futbol adamı, siyah-beyazlılarda 2013-2014 sezonunda "Sportif Direktör" olarak çalışmıştı.
Hayal kırıklıklarıyla geçen 2025-2026 sezonunun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayrılan Beşiktaş'ta "Futbol Direktörlüğü" görevine Önder Özen getirildi. Son dönemde yorumculuk yapan Özen, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde 2013-2014 sezonunda teknik direktör Slaven Bilic ile birlikte görev almıştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
