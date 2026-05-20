Elazığ'da 163 kilometre hızla radara giren Beşiktaş oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ehliyetine 30 gün süreyle el kondu. Genç futbolcunun, polis ekiplerine şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylediği belirtildi.

Aile ziyaretleri sonrası Bingöl'den Elazığ'a dönen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kovancılar mevkiinde 163 kilometre hızla radara girdi.

EHLİYETİNE EL KONDU

Polis ekipleri tarafından durdurulan 19 yaşındaki futbolcuya, yüksek hızdan dolayı 20 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon 21 maçta 1 gol attı.

"BABAANNEMİ HASTANEYE YETİŞTİRİYORDUM"

Beşiktaş altyapısından yetişen Hekimoğlu'nun, işlem yapan polis ekiplerine şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylediği öğrenildi.

