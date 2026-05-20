Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı: Razvan Lucescu'dan Arda Turan'a kadar birçok aday var
Beşiktaş yönetimi, birçok teknik direktörü değerlendirmeye aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası çok sayıda isim yönetimin önüne geldi. Siyah beyazlı yöneticilerin gündemdeki teknik adamlar hakkındaki ilk görüşlerine ulaştık.
MURAD TAMER - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kimin geçeceği merakla bekleniyor.
RAZVAN LUCESCU: Pozitif ve disiplinli futbolu sebebiyle tercih sebebi. Taraftarın ve bazı yöneticilerin de sıcak baktığı bir isim.
OLIVER GLASNER: Avrupa Ligi’nde Crystal Palace’ı finale taşıdı. Ancak üçlü savunma tercihi soru işaretleri uyandırıyor.
NURİ ŞAHİN: Alman altyapısı sebebiyle Eduard Graf çok istiyor. Ancak Başakşehir onu bırakmak istemiyor.
KURBAN KURBANOV: Türkiye’de Beşiktaş’ı tuttuğunu açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi hedefi için kulübünün kendisini bırakmaya niyeti yok.
ENZO MARESCA: Guardiola’nın yardımcılığını yaptıktan sonra Chelsea’nin başına geçti, başarılıydı ama yönetimle anlaşamadı. Siyah beyazlı yönetimin istediği istediği isimlerden biri.
BÜTÇE DOSTU PALUT
RUBEN AMORİM: Çift haneli yıllık ücret sebebiyle tercih edilmiyor.
ARDA TURAN: Bu sezon Şampiyonlar Ligi’de teknik direktörlük tecrübesini yaşamak istiyor.
İLHAN PALUT: Beşiktaş’ı çok seviyor ve bütçe dostu. Büyük takım tecrübesi olmaması tek handikapı.
ROBERTO MANCİNİ: Türkiye tecrübesi yaşadığı için tercih sebebi ama Arabistan’da yüksek yıllık ücrete alıştı.
ANGE POSTECOGLOU: Çok riskli oyun anlayışı sebebiyle sıcak bakılmıyor.
DİNO TOPPMÖLLER: Tek teknik direktörlük tecrübesini Frankfurt’ta başarısız şekilde yaşadı.
IGOR TUDOR: Süper Lig’de yarım kalan hesabı var. Yönetim sıcak bakıyor.