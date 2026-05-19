Beşiktaş'ın futbol şubesindeki yeniden yapılanma süreci kapsamında sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ayrılıklarının ardından futbol şubesini emanet etmek üzere tanıdık bir isimle anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

ÖZEN İLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Önder Özen ile anlaşmaya vardı. Özen, siyah beyazlılarda sportif direktörlük yapacak.

KARTAL'DA 2. ÖZEN DÖNEMİ

Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda da futbol direktörlüğü görevini üstlenen ve kulübün transfer politikasına hakim olan Önder Özen'in, siyah beyazlıların yeni sezondaki tüm futbol girişimlerinin başındaki isim olması bekleniyor.

Önder Özen

SERKAN REÇBER İSTİFA ETTİ

Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kendi talebi doğrultusunda siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Reçber, "Büyük Beşiktaş camiası, geçirdiğimiz sezonun ardından, yaşanan süreçte ve gelinen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Sn. Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler, başarılar." ifadelerini kullandı.

