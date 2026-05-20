Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. İstanbul’da sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek özel konserin bilet fiyatlarının yüksekliği sosyal medyada gündem oldu. Karaborsada satışa sunulan biletler ise ağızları açık bıraktı.

Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 31 Mayıs tarihinde İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

“One Night Only in the Club with Travis Scott” adıyla düzenlenecek özel etkinlik kapsamında sahne alacak olan Travis Scott’ın konseri, Grand Factory Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sınırlı kapasiteyle planlanan organizasyonda yalnızca 2 bin 500 kişilik kontenjan ayrıldığı bildirildi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK KONSERİ

Konser için satışa çıkarılan biletlerin kısa sürede yoğun ilgi gördüğü, özellikle genel alan ve sahne arkası kategorilerinin hızla tükendiği öğrenildi. Travis Scott’ın Türkiye’deki ilk konseri olması nedeniyle etkinliğe olan ilginin daha da arttığı ifade ediliyor.

30 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Bilet fiyatlarının ise 30 bin TL’den başlayarak 80 bin TL’ye kadar yükselmesi sosyal medyada gündem oldu. Yüksek fiyatlar kullanıcılar arasında tartışma konusu olurken, konser şimdiden yılın en çok konuşulan müzik etkinlikleri arasında yerini aldı.

KARABORSADA 890 BİN TL’YE KADAR UÇTU

Öte yandan resmi satış kanallarında biletlerin kısa sürede tükenmesi, fırsatçıların da devreye girmesine neden oldu. Satışların hemen ardından biletlerin bazı karaborsa platformlarında fahiş fiyatlarla yeniden satışa çıkarıldığı görüldü.

En düşük kategoriye ait biletlerin karaborsada 124 bin TL’ye kadar yükseldiği görülürken, sahne arkası (backstage) kategorisindeki biletlerin ise 890 bin TL gibi astronomik seviyelere ulaşması ağızları açık bıraktı.

REKOR BAŞVURU: 52 BİN ÖN KAYIT YAPILDI

Yüksek bilet fiyatlarına rağmen Travis Scott’ı canlı izlemek isteyen hayranlar yoğun ilgi gösterdi. Sadece 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olan özel organizasyon için, satışlar başlamadan önce 52 bin kişinin ön kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği bu butik etkinlik, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Biletlerin piyasaya çıkmasından önce oluşan yoğun talep, organizasyona olan beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

