İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Kongresi’nin İran’la yaşanan savaşta milyarlarca dolar değerindeki Amerikan savaş uçaklarının düşürüldüğünü resmen itiraf ettiğini belirterek Washington’a gözdağı verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) tarafından hazırlanan ve Amerikan ordusunun İran’a karşı yürüttüğü savaşta uğradığı ağır askeri hezimeti belgeleyen resmi raporu alıntıladı.

Savaşın başlamasından aylar sonra Washington’ın gerçek kayıplarını itiraf etmek zorunda kaldığını öne çıkaran Arakçi, Pentagon’un milyarlarca dolar değerindeki onlarca uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından avlandığına değindi:

"İran'a açılan savaşın üzerinden aylar geçtikten sonra ABD Kongresi, milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybedildiğini nihayet kabul ediyor. Dünyaya kusursuz olarak pazarlanan ve göklere çıkarılan F-35 savaş uçağını tarihte ilk kez düşürenin de bizim güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu böylece tescillendi. Bu süreçte öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız askeri bilgiyle, savaşa geri dönüş çok daha büyük sürprizleri beraberinde getirecek."

ABD resmi raporla itiraf etti, İran meydan okudu: F-35 Dahil 42 uçağı düşürdük, dönüşümüz sürpriz olacak

"F-35 DAHİL 42 UÇAK DÜŞTÜ"

ABD Kongresi Araştırma Servisi raporunda ABD ordusunun İran semalarında ve bölgedeki operasyonlarda 1 adet hayalet uçak F-35, 4 adet F-15 savaş uçağı ve ordunun lojistik bel kemiği sayılan 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağı başta olmak üzere toplam 42 askeri uçağını kaybettiği bilgisi yer aldı.

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI YİNE TAHRAN’DA

Diğer yandan arka planda küresel bir felaketi önlemek için yürütülen gizli diplomasi trafiği de hız kazandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreçlerinde başat arabulucu rolünü üstlenen Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, geçen haftaki temaslarının ardından bugün bir kez daha acil koduyla İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Pakistanlı Bakan Nakvi, Tahran'da üst düzey devlet kademesiyle kritik bir araya geliş gerçekleştirecek. Henüz birkaç gün önce, 16 Mayıs’ta da Tahran’da bulunan Nakvi; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı ve aynı zamanda İran’ın ABD ile yürüttüğü müzakere heyetinin başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlarıyla kritik bir zirve gerçekleştirmişti.

