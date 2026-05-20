2026 NATO Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte Zirve ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, NATO Zirvesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne katılacak ülkeler hangileri?

Türkiye NATO zirvesine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. İlki 2004 yılında İstanbul'da düzenlenmiş ve Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere yedi yeni üye ülke kabul edilmişti.

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenen son zirvede üye ülkeler diğer hususların yanı sıra GSYİH'larının yüzde 5'ini temel savunma harcamalarına ayırmayı kararlaştırdı.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından resmi olarak duyurulan 2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'nın Beştepe semtindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. NATO'nun devlet ve hükûmet başkanlarının güvenlik konuları hakkında resmî kararlar alacağı 36. NATO zirvesi olacak.

NATO Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantılarının ise inşasında sona gelinen Etimesgut'taki Ay-Yıldız Karargâh'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vereceği resmi akşam yemeğiyle başlaması beklenen zirvede, 8 Temmuz'da yapılacak oturumların ardından sonuç bildirgesinin açıklanması öngörülüyor.

ZİRVEYE KATILACAK ÜLKELER

İsveç'in ittifaka katılmasıyla 32 üyeye ulaşan NATO'nun tüm devlet ve hükümet başkanları Ankara'da buluşacak. Zirveye katılması beklenen başlıca liderler şöyle:

•ABD - Başkan Donald Trump ("Önce Amerika" politikası ve savunma bütçeleri talebiyle dikkat çekiyor)

•Almanya - Şansölye Friedrich Merz (Mayıs 2025'te göreve geldi)

•Macaristan - Başbakan Péter Magyar (12 Nisan 2026 seçimlerinde Viktor Orbán'ın 16 yıllık iktidarına son verdi)

•Polonya - Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki

•Norveç - Başbakan Jonas Gahr Støre

•Lüksemburg - Başbakan Luc Frieden

•Yunanistan - Başbakan Kyriakos Mitsotakis

•Türkiye - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (NATO liderleri arasındaki en kıdemli devlet başkanı)

•NATO Genel Sekreteri - Mark Rutte (zirveye moderatörlük edecek)

