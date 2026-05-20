İngiltere’de baş dönmesi ve yüz uyuşması şikayetleriyle doktora giden 18 yaşındaki genç kadın, “kaygı bozukluğu” teşhisiyle eve gönderildi. Yıllar süren belirsizliğin ardından annesinin semptom kontrol uygulamasına girdiği bilgiler sonrası sistemin “acil felç riski” uyarısı vermesiyle hastaneye kaldırılan genç kadının yapılan tetkiklerinde acı gerçek ortaya çıktı. Yanlış teşhis nedeniyle tedavisi geciken genç kadın, bugün hayatını tekerlekli sandalyeye bağımlı sürdürüyor.

İngiltere’de yaşayan Charlotte Wright, henüz 18 yaşındayken hayatını kabusa çeviren belirtilerle karşılaşmaya başladı. Şiddetli baş dönmesi, yüzünde uyuşma ve özellikle geceleri ortaya çıkan mide bulantısı ile nöbetler genç kadının hayatını altüst etti.

KAYGI BOZUKLUĞU DİYEREK GÖNDERDİLER

Ailesinin büyük bir endişeyle başvurduğu aile hekimi ise tüm bu şikayetleri modern çağın yaygın hastalığı olan 'kaygı bozukluğuna' bağlayarak Charlotte’a antidepresan reçete etti.

Dailymail’in aktardığına göre, vücudunun kendisine başka bir şey anlatmaya çalıştığından emin olan genç kadın, teşhisten şüphe duyarak ilaçları kullanmayı reddetti.

BELİRTİLERİ SİSTEME GİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

Yıllar süren belirsizliğin ardından, 2014 yılında Charlotte’ın annesi Diane, kızının dinmek bilmeyen belirtilerini Ulusal Sağlık Sistemi'nin internet tabanlı semptom kontrol uygulamasına girdi. Sistemin "acil felç riski" uyarısı vermesi üzerine aile vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tuttu.

Hastanede yapılan detaylı tetkikler, Charlotte'ın kaygı bozukluğundan çok daha kronik bir sorun olan MS hastalığı ile karşı karşıya olduğunu gösterdi. Genç kadına, belirtilerin ataklar halinde seyrettiği "tekrarlayan-düzelen MS" teşhisi konuldu.

GÖZDEN KAÇAN BELİRTİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bağışıklık sisteminin, sinirleri koruyan miyelin tabakasına saldırmasıyla ortaya çıkan bu nörolojik hastalık, özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaşıyor. Veriler, İngiltere'deki MS hastası sayısının son 20 yılda iki katına çıkarak 190 bine ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, kas güçsüzlüğü, uyuşma, görme bozukluğu ve baş dönmesi gibi erken belirtilerin pratisyen hekimler tarafından çoğunlukla gözden kaçırıldığına, erken teşhisin ise hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Teşhisin ardından Charlotte’ın hastalığını yavaşlatmak amacıyla yılda iki kez uygulanan yoğun bir ilaç tedavisine başlandı. Ancak geciken teşhis, genç kadının bedeninde kalıcı hasarlar bıraktı. Hareket kabiliyeti ciddi oranda azalan Charlotte, bugün tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını sürdürüyor.

“BELKİ DE BUGÜN YÜRÜYOR OLURDUM”

Şu an 31 yaşında olan genç kadın, zaman zaman evinde kendini bir "mahkum" gibi hissettiğini belirterek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Bazen konuşacak enerjim bile olmuyor. Bu, her gün mücadele etmeniz gereken ve kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık. Eğer daha erken teşhis alıp tedaviye başlasaydım, belki de bugün hala yürüyebiliyor olurdum."

