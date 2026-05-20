ABD'de bir sürücü, Tesla Cybertruck’ın 'suya girme' özelliğini test etmek için aracını göle sürdü. Kısa süre içinde su alan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü çeşitli ihlaller nedeniyle gözaltına alındı.

ABD’nin Texas eyaletindeki Grapevine Gölü, sıradışı bir olaya sahne oldu. Jimmy Jack McDaniel adındaki bir sürücü, Tesla Cybertruck’ın suya ne kadar dayanıklı olduğunu test etmek istedi. Aracın "Wade Mode" (Suya Girme Modu) özelliğine güvenen sürücü, lüks aracıyla göle girdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

KISA SÜRE İÇİNDE SUYA GÖMÜLDÜ

Pazartesi akşamı saat 20.00 sularında yaşanan olayda, göle giren Cybertruck kısa sürede arızalanarak su almaya başladı. Araçtaki yolcular ve sürücü kendilerini dışarı atarak kurtulurken, milyarlık araç suya gömüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saatler süren çalışmaların ardından aracı sudan çıkarabildi.

"TEKNE GİBİ YÜZEBİLİR" DEMİŞTİ

Bu kazanın ardından gözler Tesla’ya çevrildi. Firma, bu özelliğin sadece 81 santimetreye kadar olan sığ dere ve nehir geçişleri için uygun olduğunu belirtiyor. Ancak Elon Musk’ın geçmişte attığı "Cybertruck bir tekne gibi yüzebilir, boğazları geçebilir" tarzındaki tweetleri, kullanıcıları bu tarz tehlikeli denemelere itmeye devam ediyor. Uzmanlar ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguluyor.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yaşanan olay, sürücü McDaniel için oldukça pahalıya patladı. Talihsiz adamın aracı kullanılamaz hale gelirken, kapalı park alanında araç kullanmak ve su güvenliği kurallarını ihlal etmek suçlarından polis tarafından gözaltına alındı.

