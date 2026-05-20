Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler valilik ve AFAD’dan yapılacak açıklamalara çevrildi. Battalgazi merkezli sarsıntının çevre illerde de hissedilmesi vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Malatya'da okullar tatil mi sorusu gündemdeyken eğitim öğretime ilişkin karar da netleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre deprem 20 Mayıs sabahı saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan sarsıntının büyüklüğü 5,6 olarak kaydedildi. Depremin yalnızca Malatya’da değil Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevredeki birçok ilde de hissedildiği bildirildi. Sarsıntının ardından vatandaşların bir bölümü evlerinden çıkarak açık alanlarda beklemeye başladı. Peki, Malatya'da okullar tatil mi?

MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler ve veliler eğitime ara verilip verilmediğini araştırmaya başladı. Battalgazi merkezli deprem kent genelinde hissedilirken yaşanan sarsıntının ardından resmi açıklama Malatya Valiliği’nden geldi.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilerek Malatya genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Depremin ardından kentte saha inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, alınan kararın tedbir amaçlı olduğu ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, AFAD başta olmak üzere tüm kurumların saha tarama ve durum tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, devlet kurumlarının süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

