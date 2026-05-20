Samsunspor'da Rick van Drongelen kararı: Trabzonspor'a transfer cevabı
Samsunspor'un, Trabzonspor'un istediği Rick van Drongelen'i göndermeye niyeti yok. Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı stoper için Ertuğrul Doğan'a 'ret' cevabı verdi.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Rick van Drongelen için Trabzonspor'dan transfer teklifi aldı. Kulüpler arasındaki ilk temas, başkanlar düzeyinde gerçekleşti.
YILDIRIM'DAN DOĞAN'A RET
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ertuğrul Doğan, Hollandalı stoper için Yüksel Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım, sürpriz teklife karşı temkinli davrandı ve 27 yaşındaki savunmacıyı satmak istemediklerini belirtti. İki başkan arasındaki diyalogların tamamen kesilmediği ve ilerleyen günlerde yeni bir görüşmenin gerçekleşebileceği belirtildi.
47 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Samsunspor'un 3 yıl önce Union Berlin'den 200 bin euroya transfer ettiği Rick van Drongelen, bu sezon 47 maçta 4136 dakika süre aldı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.