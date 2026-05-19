TFF’nin yeni sezon için ilan ettiği yabancı sayısı kulüpleri çok zorlayacak. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte lejyoner sayısı yeni yabancı sınırını fazlasıyla aşıyor. Kulüpler transfer döneminde oyuncu almaktan çok, eldeki 17 oyuncuyu satmak için uğraş verecek.

BİROL BİNGÖL - Süper Lig’de sezon sona erdi, kulüpleri şimdiden yeni sezonun telaşı kapladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde daha önceden de ilan edildiği gibi yabancı kontenjanının önümüzdeki sezon 10+4 olarak uygulanacağını duyurdu. Yani kadroda 14 yabancı oyuncu olabilir ancak bunların dördü 23 yaşından küçük olmak zorunda. Geçen sezon yaş kriteri sadece iki oyuncuyu kapsıyordu. Dört büyüklerin kadrosuna bakıldığında ellerindeki yabancılardan kurtulmak zorunda. Hatta buna kiralıktan dönecek oyuncular da eklendiğinde yeni transfer yapmak neredeyse imkânsız gibi görünüyor.

Galatasaraylı futbolcular

EN ÇOK YABANCI FENER’DE

UEFA kriterlerine göre kulüpler bir sezonda en fazla altı oyuncusunu kiralık olarak gönderebiliyor. Dolayısıyla yeni isimlere yer açabilmek bazı oyuncular değerinin çok altında satılacak ya da sözleşmeleri feshedilecek… Dört büyüklerin gelecek sezonki sözleşmeli futbolcularına baktığımızda Fenerbahçe 21 yabancı ile bu alanda kontenjan sınırını en fazla aşan takım olarak dikkati çekiyor. 7 Haziran’da seçilecek yeni yönetim, transfer ve kadro planlaması yaparken bu sayıyı 10+4’e göre azaltmak zorunda. Sarı lacivertlilerde +4’e uygun Fayed, Brown, Nene, Cherif, Mimovic ve Aziz Fall gibi altı oyuncu var.

Fenerbahçeli futbolcular

EN RAHATI TRABZONSPOR

Genç yabancılar konusunda eli en rahat takım Trabzonspor. Bordo mavililerin elinde yedisi yaş sınırına uygun toplam 16 yabancı bulunuyor. Bordo mavililer, Batagov, Nwaiwu, Pina, Oulai ve Augusto gibi ilk 11 seviyesindeki gençleriyle kontenjan sınırını dert etmeyecek bir yapıda. Beşiktaş’ta Elan Ricardo genç kriterine uyuyor. Ancak bu oyuncuların kalması pek mümkün görünmüyor. G.Saray da benzer durumda. Kiralıkların ayrılmasının ardından 13 yabancısı bulunan sarı kırmızılılarda Nhaga ve Jelert genç kriterine uygun. Gözden çıkarılan Jelert gönderilirse Galatasaray, eldekileri üç gençle değiştirmek zorunda.

Trabzonsporlu futbolcular

FENERBAHÇE 21 YABANCI

Futbolcu - Yaşı

Anderson Talisca 32

Anthony Musaba 25

Archie Brown 23

Dorgeles Nene 23

Ederson 32

Edson Alvarez 28

Fred 33

J. Oosterwolde 25

Marco Asensio 30

Matteo Guendouzi 27

Milan Skriniar 31

Nelson Semedo 32

N’Golo Kante 35

Sidiki Cherif 19

Abdou Aziz Fall 19

KİRADAKİLER

Diego Carlos 33

Dominik Livakovic 31

Sofyan Amrabat 29

Ognjen Mimovic 21

Rodrigo Becao 30

Omar Fayed 22

GALATASARAY 15 YABANCI

Futbolcu - Yaşı

Davinson Sanchez 29

Gabriel Sara 26

Ismail Jakobs 26

Leroy Sane 30

Lucas Torreira 30

Mario Lemina 32

Renato Nhaga 19

Roland Sallai 28

Victor Osimhen 27

Wilfried Singo 25

KİRADAKİLER

Nicolo Zaniolo 26

Victor Nelsson 27

Carlos Cuesta 27

Elias Jelert 22

P. Frankowski 31

BEŞİKTAŞ 15 YABANCI

Futbolcu - Yaşı

E. Agbadou 28

Felix Uduokhai 28

Hyeongyu Oh 25

Junior Olaitan 24

Amir Murillo 30

Milot Rashica 29

Wilfred Ndidi 29

Tiago Djalo 26

Vaclav Cerny 28

KİRADAKİLER

Al-Musrati 30

Jean Onana 26

Joao Mario 33

A. Hadziahmetovic 29

Elan Ricardo 22

Ernest Muçi 25

TRABZONSPOR 16 YABANCI

Futbolcu - Yaşı

Arseniy Batagov 24

B. Bouchouari 24

Chibuike Nwaiwu 22

Christ Inao Oulai 20

Paul Onuachu 31

Felipe Augusto 22

Mathias Lovik 22

Oleksandr Zubkov 29

Stefan Savic 35

Tim Jabol-Folcarelli 26

Wagner Pina 23

KİRADAKİLER

Batista Mendy 26

Muhammed Cham 25

Kazeem Olaigbe 23

Denis Draguș 26

John Lundstram 32

FAZLA OYUNCU SAYISI: 17

Kulüp Fazla Y.

Galatasaray 4

Fenerbahçe 7

Beşiktaş 4

Trabzonspor 2

TOPLAM 17



Haberle İlgili Daha Fazlası