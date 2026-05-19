Dört büyüklerin 10+4 çıkmazı! Tam 17 futbolcu satılacak
TFF’nin yeni sezon için ilan ettiği yabancı sayısı kulüpleri çok zorlayacak. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte lejyoner sayısı yeni yabancı sınırını fazlasıyla aşıyor. Kulüpler transfer döneminde oyuncu almaktan çok, eldeki 17 oyuncuyu satmak için uğraş verecek.
- Önümüzdeki sezon yabancı kontenjanı 10+4 olarak uygulanacak, kadroda 14 yabancı bulunabilecek ancak dördü 23 yaşından küçük olmak zorunda.
- Fenerbahçe, 21 yabancısıyla en çok yabancıya sahip takım konumunda ve kontenjan sınırını aşmış durumda.
- Trabzonspor, 16 yabancısının yedisi yaş sınırına uygun olmasıyla genç yabancılar konusunda en rahat takım olarak öne çıkıyor.
- Galatasaray, 13 yabancısıyla kontenjan sınırını aşmış durumda ve genç kriterine uygun iki oyuncusu bulunuyor.
- Beşiktaş'ın 15 yabancısı var ve genç kriterine uyan Elan Ricardo dışında bu oyuncuların kalması pek mümkün görünmüyor.
- Kulüplerin, yabancı kontenjanına uyum sağlamak için bazı oyuncuları değerinin altında satması veya sözleşmelerini feshetmesi gerekebilir.
BİROL BİNGÖL - Süper Lig’de sezon sona erdi, kulüpleri şimdiden yeni sezonun telaşı kapladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde daha önceden de ilan edildiği gibi yabancı kontenjanının önümüzdeki sezon 10+4 olarak uygulanacağını duyurdu. Yani kadroda 14 yabancı oyuncu olabilir ancak bunların dördü 23 yaşından küçük olmak zorunda. Geçen sezon yaş kriteri sadece iki oyuncuyu kapsıyordu. Dört büyüklerin kadrosuna bakıldığında ellerindeki yabancılardan kurtulmak zorunda. Hatta buna kiralıktan dönecek oyuncular da eklendiğinde yeni transfer yapmak neredeyse imkânsız gibi görünüyor.
EN ÇOK YABANCI FENER’DE
UEFA kriterlerine göre kulüpler bir sezonda en fazla altı oyuncusunu kiralık olarak gönderebiliyor. Dolayısıyla yeni isimlere yer açabilmek bazı oyuncular değerinin çok altında satılacak ya da sözleşmeleri feshedilecek… Dört büyüklerin gelecek sezonki sözleşmeli futbolcularına baktığımızda Fenerbahçe 21 yabancı ile bu alanda kontenjan sınırını en fazla aşan takım olarak dikkati çekiyor. 7 Haziran’da seçilecek yeni yönetim, transfer ve kadro planlaması yaparken bu sayıyı 10+4’e göre azaltmak zorunda. Sarı lacivertlilerde +4’e uygun Fayed, Brown, Nene, Cherif, Mimovic ve Aziz Fall gibi altı oyuncu var.
EN RAHATI TRABZONSPOR
Genç yabancılar konusunda eli en rahat takım Trabzonspor. Bordo mavililerin elinde yedisi yaş sınırına uygun toplam 16 yabancı bulunuyor. Bordo mavililer, Batagov, Nwaiwu, Pina, Oulai ve Augusto gibi ilk 11 seviyesindeki gençleriyle kontenjan sınırını dert etmeyecek bir yapıda. Beşiktaş’ta Elan Ricardo genç kriterine uyuyor. Ancak bu oyuncuların kalması pek mümkün görünmüyor. G.Saray da benzer durumda. Kiralıkların ayrılmasının ardından 13 yabancısı bulunan sarı kırmızılılarda Nhaga ve Jelert genç kriterine uygun. Gözden çıkarılan Jelert gönderilirse Galatasaray, eldekileri üç gençle değiştirmek zorunda.
FENERBAHÇE 21 YABANCI
Futbolcu - Yaşı
Anderson Talisca 32
Anthony Musaba 25
Archie Brown 23
Dorgeles Nene 23
Ederson 32
Edson Alvarez 28
Fred 33
J. Oosterwolde 25
Marco Asensio 30
Matteo Guendouzi 27
Milan Skriniar 31
Nelson Semedo 32
N’Golo Kante 35
Sidiki Cherif 19
Abdou Aziz Fall 19
KİRADAKİLER
Diego Carlos 33
Dominik Livakovic 31
Sofyan Amrabat 29
Ognjen Mimovic 21
Rodrigo Becao 30
Omar Fayed 22
GALATASARAY 15 YABANCI
Futbolcu - Yaşı
Davinson Sanchez 29
Gabriel Sara 26
Ismail Jakobs 26
Leroy Sane 30
Lucas Torreira 30
Mario Lemina 32
Renato Nhaga 19
Roland Sallai 28
Victor Osimhen 27
Wilfried Singo 25
KİRADAKİLER
Nicolo Zaniolo 26
Victor Nelsson 27
Carlos Cuesta 27
Elias Jelert 22
P. Frankowski 31
BEŞİKTAŞ 15 YABANCI
Futbolcu - Yaşı
E. Agbadou 28
Felix Uduokhai 28
Hyeongyu Oh 25
Junior Olaitan 24
Amir Murillo 30
Milot Rashica 29
Wilfred Ndidi 29
Tiago Djalo 26
Vaclav Cerny 28
KİRADAKİLER
Al-Musrati 30
Jean Onana 26
Joao Mario 33
A. Hadziahmetovic 29
Elan Ricardo 22
Ernest Muçi 25
TRABZONSPOR 16 YABANCI
Futbolcu - Yaşı
Arseniy Batagov 24
B. Bouchouari 24
Chibuike Nwaiwu 22
Christ Inao Oulai 20
Paul Onuachu 31
Felipe Augusto 22
Mathias Lovik 22
Oleksandr Zubkov 29
Stefan Savic 35
Tim Jabol-Folcarelli 26
Wagner Pina 23
KİRADAKİLER
Batista Mendy 26
Muhammed Cham 25
Kazeem Olaigbe 23
Denis Draguș 26
John Lundstram 32
FAZLA OYUNCU SAYISI: 17
Kulüp Fazla Y.
Galatasaray 4
Fenerbahçe 7
Beşiktaş 4
Trabzonspor 2
TOPLAM 17