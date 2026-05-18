Tokat Valiliği, Turhal ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel ve taşkın riskine karşı harekete geçti. Valilik Turhal'da 'okulların 3 gün tatil edildiğini' duyurdu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

Okullar 3 gün tatil edildi! Valilik duyurdu, Tokat'ta sağanak hayatı felç etti

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

ERBAA İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİ NEDENİYLE 70 EV BOŞALTILDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.

İlçenin kenarından geçen Kelkit Çayı'nın debisinin artması nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken önlemler de devam ediyor.

Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşların dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerin boşaltılması konusunda anonslar yapıyor.

Tepekışla köyü Muhtarı Duran Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

Şahin, yukarıdaki barajın kapaklarının açılması nedeniyle köyü ve köyün ekili arazilerini su bastığını belirterek, "70 tane evi tahliye ettik, ırmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de uçtu." dedi. Şahin, buğday, arpa ve meyve bahçelerini su bastığını, şimdiye kadar 400 dönümü tespit ettiklerini, diğer taraftaki arazileri henüz tespit edemediklerini söyledi.

