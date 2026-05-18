Yunanistan 2 adadan patriotları çekiyor! Atina'da güvenlik kabinesi Türkiye'nin 'Mavi Vatan' yasasını görüştü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekiliyor. Atina'da Miçotakis liderliğinde topalanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimalinin de ele alındığı bildirildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.
DİMETOKA VE KERPE ADASI'NDAN PATRİOTLAR ÇEKİLİYOR
Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.
Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı.
Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.
TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN YASASI İHTİMALİ ATİNA'DA KONUŞULDU
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.
Yunanistan hükümeti, mart başında Meriç bölgesindeki Dimetoka iline ve Ege'deki Kerpe Adası'na patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.