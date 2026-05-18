Jammer ablukasına ve arkadaşlarının gözlerinin önünde kaçırılmasına rağmen geri adım atmayan Türk aktivistler, 'Dümenimiz yola çıktığımızdan beri Gazze'ye doğruydu, hala öyle' diyerek İsrail ordusunu atlatmayı başardı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla abluka ve ambargoyu delmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail savaş gemileri ve komandolarının saldırısına uğradı.

İsrail güçlerinin bazı yardım teknelerine zorla el koyduğu baskında çok sayıda uluslararası sivil aktivist kaçırıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyona katılan askerleri tebrik ederek, "Hamas’a uyguladığımız kuşatmayı yarma planını engelliyorsunuz" ifadeleriyle saldırıyı savundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı "barbarlık ve alçaklık" sözleriyle kınarken, filoda bulunan Türk aktivistler, jammer (sinyal bozucu) baskısına ve arkadaşlarının kaçırılmasına rağmen rotalarını değiştirmediklerini duyurdu.

Türk aktivistler İsrail ordusunu atlatmayı başardı! Netanyahu'dan Sumud açıklaması geldi

NELER YAŞANDI?

Gazze’ye yaklaşık 250 deniz mili mesafede, uluslararası sularda gerçekleşen saldırıda İsrail ordusu, yardım teknelerinin dünya ile irtibatını kesmek için yoğun şekilde sinyal bozucu kullandı. Ardından zodyak botlar ve savaş gemileriyle ilk hatlardaki teknelere operasyon düzenleyen İsrail komandoları, sivil aktivistlere silah doğrularak alıkoymaya başladı.

Filonun ön sıralarında ilerleyen L'Arq teknesindeki Türk aktivist Ahmet Söylemez, "Etrafımızda birden fazla savaş gemisi gördük. İlk denk geldikleri teknelere müdahale edip içindeki aktivistleri kaçırmaya başladılar. Biz hızımızı artırarak şimdilik arkamızda bıraktık ancak her geçen saat başka bir arkadaşımızın alıkonulduğunu duyuyoruz" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Rim teknesindeki Harun Uyar ise çok yakın arkadaşlarının gözaltına alındığını ancak yolculuktan vazgeçmediklerini dile getirdi.

TÜRK AKTİVİSTLERDEN CANLI YAYINLARLA ÇAĞRI

Silahsız, tamamen sivil inisiyatifle hareket eden 500'e yakın aktivistin bulunduğu filodan peş peşe acil yardım videoları paylaşıldı.

Aktivistlerden Sümeyra Akdeniz Ordu, "Biz burada sadece fiziki anlamda bir ablukayı değil, medyadaki algı kuşatmasını da kırmaya çalışıyoruz. Teknelerimizde dünyanın dört bir yanından gönüllü doktorlar var. Devletler güvenli geçişimizi sağlamalı." dedi.

Doç. Dr. Şeyma Denli Yalvaç ise "Saldırılara rağmen Gazze'ye doğru yola devam etmek için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bize dua edin, Gazze'yi gündemden düşürmeyin." şeklinde konuştu.

Türk aktivistler İsrail ordusunu atlatmayı başardı! Netanyahu'dan Sumud açıklaması geldi

NETANYAHU SALDIRI DÜZENLEYEN ASKERLERİNİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası sularda insani yardım teknelerine baskın düzenleyen İsrail askerlerine seslendi.

Askerlerin büyük bir tehdidi bertaraf ettiğini öne süren İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü bir iş çıkarıyorsunuz. Hamas'a uyguladığımız kuşatmayı yarmayı amaçlayan kötü niyetli bir planı engelliyorsunuz."

İTALYA AYAKTA: SAVAŞ EKONOMİSİNE KARŞI HER ŞEYİ BLOKE EDİYORUZ

İsrail’in 29 Nisan’da Girit Adası açıklarında gerçekleştirdiği ilk filo saldırısının ardından gelen bu yeni operasyon, Avrupa’da büyük bir işçi direnişini tetikledi. İtalya'da başta USB sendikası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla ulaşım, eğitim ve lojistik sektörlerinde Sumud operasyonu yüzünden genel greve gidildi. Roma, Napoli ve Milano'da metro hatları ile banliyö trenleri tamamen dururken, Livorno kentinde liman işçileri iş bıraktı.

Nisan ayındaki saldırıda alıkonulup serbest bırakılan Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk de Roma'daki grev meydanından seslenerek, "Bu soykırım, İtalyan hükümeti gibi limanlar ve havalimanları üzerinden silah ticaretine izin verenlerin suç ortaklığıyla sürüyor" dedi. İtalyan protestocu Andrea Ziccaro ise grev gerekçelerini, "Sağlık ve eğitime değil, sadece silaha yatırım yapan, halka yoksulluk getiren savaş ekonomisine karşı barış için her şeyi bloke ediyoruz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası