Abant Gölü'nde balık tutan bir vatandaş, yakaladığı alabalığın karnındaki şişliği fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Balığın içinden çıkan onlarca küçük balığı gören amatör balıkçı, “Ne kadar çok yemiş” diyerek yavru balıkları yeniden göle bıraktı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü'nde yaşanan ilginç olay görenleri şaşkına çevirdi.

Balık tutmak için göle gelen Kadir Cebe isimli vatandaş, oltasına takılan alabalığı kıyıya çıkardıktan sonra balığın karın kısmındaki şişliği fark etti. Durumu merak eden Cebe, balığı kontrol etmek isteyince beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

"NE KADAR ÇOK YEMİŞ"

Alabalığın karnını açan Cebe, içerisinden çok sayıda küçük balık çıktığını gördü. Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen amatör balıkçı, “Ne kadar çok yemiş” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Balığın içinden çıkan yavru balıkları yeniden göle bırakan Cebe’nin yaşadığı ilginç anlar ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Karnındaki şişliği fark etti! Tuttuğu balığın içinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Haberle İlgili Daha Fazlası